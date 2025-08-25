Fordonslackerare Åkersberga

BNA Bilcenter AB / Lackerarjobb / Österåker
2025-08-25


Visa alla lackerarjobb i Österåker, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna, Täby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos BNA Bilcenter AB i Österåker, Stockholm eller i hela Sverige

Välkommen att söka jobb hos oss på BNA Bilcenter i Åkersberga!

Idag är vi 12 anställda och söker en ny medarbetare som kan bli en del av vårt företag. Vi vill ge den bästa servicen till våra kunder inom bil skador, bilreparationer, bilglas och rekonditionering av bilar. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget.

Du ska ha arbetat med billackering tidigare. Du ska vara noggrann, ansvarsfull och du ska ha vilja att göra ett bra arbete för våra kunder.

Som lackerare arbetar du med alla förekommande arbetsuppgifter inom billackering såsom förarbete, lackering och justering.

Körkort är ett krav.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@bnabilcenter.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bna Bilcenter AB (org.nr 556795-4168)
Rallarvägen 13 (visa karta)
184 26  ÅKERSBERGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9474126

Prenumerera på jobb från BNA Bilcenter AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos BNA Bilcenter AB: