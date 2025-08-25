Fordonslackerare Åkersberga
BNA Bilcenter AB / Lackerarjobb / Österåker
2025-08-25
Välkommen att söka jobb hos oss på BNA Bilcenter i Åkersberga!
Idag är vi 12 anställda och söker en ny medarbetare som kan bli en del av vårt företag. Vi vill ge den bästa servicen till våra kunder inom bil skador, bilreparationer, bilglas och rekonditionering av bilar. Det finns goda möjligheter att utvecklas inom företaget.
Du ska ha arbetat med billackering tidigare. Du ska vara noggrann, ansvarsfull och du ska ha vilja att göra ett bra arbete för våra kunder.
Som lackerare arbetar du med alla förekommande arbetsuppgifter inom billackering såsom förarbete, lackering och justering.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@bnabilcenter.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bna Bilcenter AB
(org.nr 556795-4168)
Rallarvägen 13 (visa karta
)
184 26 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9474126