Fordonsinköpare inom leasingbranschen!
2025-09-25
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär inom bilbranschen och bli Arvals nästa Fordonsinköpare! Här blir du en del av kärnverksamheten som bidrar till att leverera det bästa mot sina kunder och förare tillsammans med ett engagerat team bestående av specialister. Grunden hos Arval är motiverade medarbetare som vill utvecklas och ta ansvar - är det du? Sök då redan idag, vi tillämpar löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Arval är ett internationellt och spännande företag inom bil- och leasingbranschen som erbjuder företag operationell fullserviceleasing. Med en av världens mest kända och största banker som ägare, BNP Paribas, arbetar här över 7000 anställda och finns i stort sett över hela världen. Sverigekontoret är beläget i Danderyd nära Mörby centrum och i de renoverade lokalerna finns både restaurang, gym och padelhall. I rollen som Vehicles & Logistic Asset Specialist kommer du att använda ditt stora intresse och kunskap för bilar, och ta in uppgifter för att kunna beställa och leverera fordonen till dina kunder. Du kommer själv att få utvecklas, ta dig an nya områden i en snabbt föränderlig bransch. Här får du även möjligheten att lära dig mer om, och vara en del av att driva skiftet mot eldrift som är allt viktigare inom branschen.
Dina arbetsuppgifter
• Köpa in fordon åt kund och följa upp beställningar fram till leverans
• Skräddarsy leveranser utifrån kundens och förarens behov
• Hantera övriga förarrelaterade tjänster för att säkerställa kundnöjdhet
• Förhandla pris för fordon
• Följa upp med återförsäljare och förare för att allting ska vara korrekt inför leverans
• Hantera återlämning av fordon och övriga tjänster i portföljen
VI SÖKER DIG SOM
• Har goda kunskaper och stort intresse för bilar och bilbranschen
• Har erfarenhet av att arbeta inom kundservice, meriterande från leasing- och bilbranschen
• Är flytande i tal och skrift på både svenska och engelska
• Har goda kunskaper i Microsoft Office
Det är även meriterande om du har relevant eftergymnasial utbildning.
Vi kommer främst se till dina personliga egenskaper. För att vara framgångsrik i denna roll ser vi att du är en person som ser lösningar över problem, trivs med att arbeta med breda kontaktytor och naturligt tycker om att strukturera ditt arbete. Du driver dina egna arbetsuppgifter och du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
