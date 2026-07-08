fordon Mekaniker

Upplands Taxi och Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2026-07-08


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Mekaniker sökes – Ford / Nissan / Škoda fordon
Vi söker en erfaren mekaniker med kunskap om Ford- och Nissan-minibussar samt Škoda.

Publiceringsdatum
2026-07-08

Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av fordon. Arbetet omfattar både mekaniska och elektriska moment.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som mekaniker

Har kunskap om Ford, Nissan och/eller Škoda

Är självgående och noggrann

Har B-körkort

Har erfarenhet av diagnosverktyg (meriterande)

Svenska är inte ett krav

Vi erbjuder:
Trygg anställning

Marknadsmässig lön

Trevlig arbetsmiljö

Utvecklande arbetsuppgifter

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@upplandstaxi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fordon Mekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Upplands Taxi och Transport AB (org.nr 559257-9386)
Bäverns Gränd 15 B (visa karta)
753 19  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Upplands Taxi & Transport AB

Jobbnummer
9997523

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