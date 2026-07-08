fordon Mekaniker
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2026-07-08
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Mekaniker sökes – Ford / Nissan / Škoda fordon
Vi söker en erfaren mekaniker med kunskap om Ford- och Nissan-minibussar samt Škoda.Publiceringsdatum2026-07-08Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av fordon. Arbetet omfattar både mekaniska och elektriska moment.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som mekaniker
Har kunskap om Ford, Nissan och/eller Škoda
Är självgående och noggrann
Har B-körkort
Har erfarenhet av diagnosverktyg (meriterande)
Svenska är inte ett krav
Vi erbjuder:
Trygg anställning
Marknadsmässig lön
Trevlig arbetsmiljö
Utvecklande arbetsuppgifter
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
E-post: info@upplandstaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "fordon Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Taxi och Transport AB
(org.nr 559257-9386)
Bäverns Gränd 15 B (visa karta
)
753 19 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Taxi & Transport AB Jobbnummer
9997523