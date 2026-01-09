Förbättra Gripens förarutrustning - Vi söker Systemingenjör
2026-01-09
Vill du vara med och göra Gripens förarutrustning och räddningssystem ännu bättre? Vi söker systemingenjörer för spännande arbetsuppgifter inom detta område!
Din roll
Vi söker medarbetare till sektionerna Aircrew Equipment och Escape & Oxygen system. Sektionerna har ett tätt samarbete. Arbete bedrivs i projektform. Våra kompetenta team består av engagerade och stödjande medarbetare som snabbt tar dig med in i både gemenskapen och i arbetet där du kommer att medverka i olika steg av utvecklingskedjan. Från kravställning, design och systemsäkerhetsarbete till verifiering i simulatorer och flygprov samt systemunderhåll.
Rollerna är mångsidiga och erbjuder möjlighet att bredda och fördjupa sig i teknikområdet. Du kommer att få ett bra kontaktnät inom Saab. Vi har nära samarbete med underleverantörer vilket gör att det förkommer tjänsteresor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Utveckling av system & apparater
* Kravnedbrytning
* Kravverifiering
* Teknisk dokumentation
* Test och verifiering
* Utredning av driftärenden
* Underhållsberedning
Riktningen för din utveckling kommer delvis att styras av dina tidigare erfarenheter och ditt intresse.
Tjänsten är uteslutande baserad on-site på vårt kontor i Tannefors, Linköping.
Den du är idag
Vi söker dig som gillar att jobba i ett lag där man ställer upp och hjälper varandra för att uppnå gemensamma mål. Du har några års erfarenhet inom systemarbete och utveckling och trivs i andras sällskap och vågar fråga när du behöver information. Vi kommer fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i din roll behöver du ha god känsla för mekanik och fysik och en vilja att se helheten i stora system. Lämplig bakgrund är högskole- eller civilingenjörsutbildning.
Dokumentation och kontakter i det dagliga arbetet sker på både engelska och svenska så du behärskar båda språken i tal och skrift. Tidigare Saab-erfarenhet är meriterande.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
