Förändringsledare verksamhetsutveckling
2026-01-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren förändringsledare till ett uppdrag inom en samhällsviktig aktör i energisektorn. Du blir en del av en sektion med funktionsansvar för förändringsledning och arbetar i nära samverkan med verksamheten för att stärka förmågan att genomföra förändringar på både taktisk och operativ nivå.
Uppdraget omfattar insatser i olika typer av verksamhetsinitiativ med varierande komplexitet och omfattning. Du bidrar även till att öka kunskap, förståelse och kompetens inom förändringsledning i organisationen.
ArbetsuppgifterLeda individer, grupper och delar av organisationen genom förändring inom ramen för projekt och verksamhetsuppdrag.
Stötta beställare, chefer/ledning och verksamhet i att driva förändringsarbetet framåt och realisera identifierade effekter.
Planera, ta fram och förankra underlag såsom övergripande förändringsplan, påverkansanalys och intressentkartläggning.
Leda och styra förändringsprocessen samt genomföra operativa aktiviteter kopplade till förändringsledning.
Arbeta nära program-, projekt- och uppdragsledning samt vid behov samverka med kommunikatör.
Hålla presentationer och leda workshops för att stärka organisationens kompetens inom förändringsledning.
Vid behov ta ansvar i rollen som workshopledare, uppdragsledare eller projektledare.
KravMinst 5 års erfarenhet av förändringsledning inom verksamhetsutveckling.
Förmåga att arbeta självständigt och ta fullt ansvar för planering och genomförande av förändringsledningsaktiviteter.
Erfarenhet av att ta fram och förankra förändringsplaner, påverkansanalyser och intressentkartläggningar.
Erfarenhet av att arbeta nära projekt- eller uppdragsledning i förändringsinitiativ.
Förmåga att hålla presentationer och leda workshops.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Erfarenhet av att stötta en organisation i att utveckla gemensamma metoder och arbetssätt inom förändringsledning.
