Förändringsledare Digital och datadriven transformation - Mätning
Vattenfall AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-10-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Om rollen
Vi söker en innovativ och strategisk förändringsledare för att leda transformationsresan inom mätning på Vattenfall Eldistribution. Denna roll är central för att säkerställa att våra mätprocesser utvecklas i takt med verksamhetens behov, regulatoriska krav och teknologiska möjligheter.
Du kommer att arbeta nära verksamheten, IT och ledningsgruppen för mätning för att driva förändringsinitiativ, förbättra arbetssätt och stärka samarbetet mellan mätning och andra delar av organisationen såsom Kundservice och IT.
Dina arbetsuppgifter:
Leda och samordna förändringsprojekt inom mätning, inklusive processförbättringar, systemhantering och organisationsutveckling.
Identifiera och hantera risker relaterade till mätdata, individuella beroenden och arbetsmiljö.
Säkerställa tydlig kommunikation och förankring av förändringar både internt och externt.
Stötta chefer och medarbetare i förändringsprocessen genom utbildning, dialog och uppföljning.
Kravspecifikation
För att lyckas i denna roll krävs goda kommunikationsfärdigheter och förmågan att hålla ihop teamet. Du bör kunna inspirera, skapa engagemang och få med dig människor i förändringsresan. Ett nära samarbete med olika delar av organisationen är avgörande för att driva utveckling och nå gemensamma mål.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av förändringsledning, gärna inom energisektorn eller teknisk verksamhet.
Förmåga att driva komplexa projekt och skapa engagemang i hela organisationen.
Stark kommunikatör med erfarenhet av att arbeta tvärfunktionellt.
Meriterande: Kunskap om Business Impact Analysis.
Ytterligare information
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Luleå, Trollhättan, Linköping, Västerås, Uppsala, Göteborg
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Vincent Gustafsson, 0704-496 793. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Asim Nokic, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-09. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala - Vattenfall Jobbnummer
9574776