Fönsterputsare / Window cleaner - Stockholm

Rozen Clean - En av Stockholms mest rekommenderade städfirmor Både kunder och personal väljer oss för vår pålitlighet och höga kvalitet. Vi underlättar vardagen för våra kunder i Stockholm genom professionell städning och fönsterputs, alltid med ett skinande rent resultat och personlig service som överträffar förväntningarna.
För oss är kundnöjdhet lika viktig som välmående och trivsel bland våra medarbetare. Vi är ett familjärt företag med starkt fokus på gemenskap, sammanhållning och arbetsglädje. Just nu söker vi engagerade medarbetare som vill bli en del av vårt framgångsrika team.
Vill du vara med och skapa glänsande hem och en härlig arbetsmiljö? Då vill vi höra från dig!
Arbetsuppgifter Du kommer främst att arbeta med fönsterputs och storstädning samt flyttstädning. Du ingår även i ett härligt team med många duktiga kollegor där ni ibland kommer att jobba tillsammans på uppdragen. Man kan även få arbeta till viss del med kontorsstädning samt trappstädning. Utöver det har du stöd och kontakt med både teamleaders ute på fältet samt våra väldigt närvarande koordinatorer på huvudkontoret!
Vi söker dig som:

Har minst 2 års erfarenhet eller mer av städning och fönsterputs

Tycker om att göra ett bra jobb och alltid ger 100%

Ser detta jobb som långsiktigt för att jobba hos oss länge

Ser dig själv som ansvarsfull och noggrann

Är pålitlig och lojal

Har en positiv inställning

Är bra på att passa tider och följa instruktioner

Behärskar antingen svenska eller engelska språket någorlunda

Arbetstillstånd i Sverige

Rozen Clean erbjuder:

Individuell lönesättning med en ingångslön på 155-165 kr/timmen

Friskvårdsbidrag

Skattefri reseersättning

12% i semesterersättning (betalas ut 25 augusti årligen)

Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning

Foraförsäkring med tjänstepension

Städutbildning

Trevliga kollegor med god sammanhållning och stämning bland våra medarbetare samt årliga team-aktiviteter och konferenser

Vi åker kommunalt till våra kunder, alternativt med egen bil

Arbetstider måndag till fredag 8-17 eller enligt överenskommelse

Rozen Clean AB är ett växande och familjärt städföretag med privat- och företagskunder i Stockholm, Uppsala och Nyköping. Vi har mycket fina recensioner från våra kunder och anställda!

• ---IN ENGLISH----
Rozen Clean - One of Stockholm's Most Recommended Cleaning Companies Both customers and staff choose us for our reliability and high quality. We make everyday life easier for our clients in Stockholm through professional home cleaning and window cleaning, always delivering sparkling results and personalized service that exceeds expectations.
For us, customer satisfaction is just as important as the well-being and happiness of our employees. We are a family-owned company with a strong focus on community, team spirit, and a positive work environment. We are currently looking for dedicated team members who want to become part of our successful team.
Would you like to help create sparkling homes and partake in a supportive work environment? We'd love to hear from you!
Job Responsibilities You will primarily work with window cleaning, deep cleaning and move out cleaning. You will be a part of a fantastic team with many skilled colleagues, often working together on work assignments. We also offer some work assignments in office cleaning and stairwell cleaning. Additionally, you will have support and regular contact with our teamleaders on the field and our highly dedicated coordinators at our head offices.
We are looking for someone who:

Has at least 2+ years of experience in home cleaning

Takes pride in doing a great job and always gives 100%

Sees this as a long-term position to grow with us

Is responsible and meticulous

Is reliable and loyal

Has a positive attitude

Is punctual and good at following instructions

Can communicate in Swedish or English to a basic level

Holds a valid work permit in Sweden

What Rozen Clean offers:

Individual salary setting with a starting salary at 155-165 SEK/hour

Wellness allowance

Tax-free travel allowance

12% holiday pay (paid out yearly on August 25th)

Permanent employment with a 6-month probationary period

Fora-insurance with occupational pension

Training in professional cleaning

Friendly colleagues with good camaraderie and team spirit, with yearly team activities and conferences

Transportation to clients by public transit or personal vehicle

Working hours Monday to Friday, 8 AM - 5 PM or by agreement

Rozen Clean AB is a rapidly growing, family-oriented cleaning company serving private and corporate clients in Stockholm, Uppsala, and Nyköping. We have many wonderful reviews from our clients and employees.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rozen Clean AB (org.nr 559084-0467), https://www.rozenclean.se

Kontakt
Jobb Rozen Clean
jobb@rozenclean.se

Jobbnummer
9648613

