Fönstermontörer sökes!
Prowork Bemanning AB / Snickarjobb / Stockholm Visa alla snickarjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill arbeta som fönstermontör hos vår kund. Som en del av teamet kommer du att arbeta med montering och installation av fönster hos främst privatpersoner. Uppdraget har hela Stockholm som arbetsplats men utgår från Upplands Väsby. Start för denna tjänst är omgående.Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Montering och byte av fönster och dörrar
Tätning och justering för bästa resultat
Säkerställa hög kvalitet och nöjda kunder
Arbeta både självständigt och i team
Vi söker dig som
Har erfarenhet av bygg, montage eller liknande arbete (meriterande med erfarenhet av fönstermontage)
Är händig, noggrann och lösningsorienterad
Har god fysik och gillar praktiskt arbete
Trivs med kundkontakt och är serviceinriktad
Har B-körkort
Talar och skriver på svenska
Vi erbjuder
Ett varierande arbete med frihet under ansvar
Möjlighet att utvecklas inom montage och bygg
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Trygg anställning med avtalsenliga villkor
Välkommen in med din ansökan!
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9512641