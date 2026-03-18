Fogare till Svenska Fog

Svenska Fog AB / Grovarbetarjobb / Malmö
2026-03-18
ERFAREN FOGARE SÖKES - MALMÖ
SVENSKA FOG EXPANDERAR I SÖDRA SVERIGE
Vill du jobba i några av Malmös mest intressanta byggprojekt - med ett företag som kan fogning på riktigt?
Svenska Fog växer och söker nu erfarna fogare till Malmöområdet som vill vara med och bygga upp vår närvaro i södra Sverige.
OM TJÄNSTEN
Du kommer arbeta med:
Fogning och tätning i nyproduktion och renovering
Brandfogning och tekniskt krävande lösningar
Projekt tillsammans med etablerade byggaktörer
Här får du vara med från början i en region där vi växer - med stora möjligheter att påverka och utvecklas.
VI ERBJUDER
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Spännande projekt i Malmö med omnejd
Seriösa arbetsvillkor och bra arbetsmiljö
Möjlighet att ta en nyckelroll i vår satsning i södra Sverige
Ett team med hög kompetens och yrkesstolthet
VI SÖKER DIG SOM
Har erfarenhet av fogning (krav)
Kan arbeta självständigt och leverera kvalitet
Är noggrann, effektiv och lösningsorienterad
Trivs i team men tar eget ansvar
Behärskar svenska i tal och skrift
Har B-körkort (krav)
ARBETSPLATS
Malmö med omnejd - projekt i hela regionen.
VARFÖR SVENSKA FOG?
Vi är en specialist inom fogning, tätning och brandfogning med starkt rykte i branschen.
Nu etablerar vi oss i södra Sverige - och söker rätt personer som vill vara med på resan.
Ansök idag och bli en del av Svenska Fog i Malmö Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: maxb@svenskafog.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Fog AB
(org.nr 559327-2254)
214 30 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malmö Jobbnummer
9804687