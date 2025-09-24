Foderoptimerare sökes till Swedish Agro
2025-09-24
Vill du vara med och utveckla framtidens foderlösningar hos en av Sveriges ledande aktörer inom lantbruk? Swedish Agro söker nu en analytisk och engagerad foderoptimerare till vårt team i Kalmar!
DITT ANSVARSOMRÅDE Analys och optimeringSom foderoptimerare på Swedish Agro arbetar du nära produktchefer, foderchef, inköpsavdelningen samt i samverkan med vår foderproduktion. Du ansvarar för löpande optimering av våra egentillverkade foder och säkerställer att det alltid finns uppdaterade recept med rätt prisbild, näringsinnehåll och kvalitet. Nutritionell förståelse är en central del av rollen, där du analyserar och optimerar foder utifrån djurens behov och produktionsmål. Du arbetar även med kontinuerlig kvalitetsuppföljning av våra foderprodukter. I rollen använder du optimeringsverktyget Agrosoft för att ta fram och justera recept samt analysera och följa upp våra produkter. Tjänsten är på del- eller heltid. Du rapporterar till Spannmålschef Swedish Agro.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Löpande optimering och kvalitetsuppföljning
Operativt och strategiskt stöd till foderchefen
Administrativt stötta upp interna funktioner inom området
Delta i utvecklingsprojekt och förbättringsarbete
Hålla dig uppdaterad om nyheter och trender inom foder och lantbruk
DIN PROFILFör att lyckas i rollen som foderoptimerare ser vi att du är en person med analytisk förmåga som har ett genuint intresse för att förstå och förbättra foderstrategier. Du är ansvarstagande, strukturerad och noggrann med förmåga att arbeta självständigt och driva dina uppgifter framåt. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att samarbeta över avdelningsgränser och kommunicera tydligt med kollegor i olika roller. Du har lätt för att skapa goda relationer och är trygg i att ta initiativ när du ser att något kan förbättras.
Vidare ser vi att du har:
Utbildning inom agronomi, djurproduktion med dokumenterad erfarenhet
Nutritionell förståelse och intresse för djurens näringsbehov
Erfarenhet av foderoptimering
Förståelse för foderstrategier och näringsbalans
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
B körkort är ett krav
VAD BLIR DU EN DEL AV?Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
ÄR DU INTRESSERAD?Så ansöker duOm du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig! Sista ansökningsdag är 2025-10-24
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Oskar Zedig Spannmålschef +46 767623334
VI ERBJUDER Starkare tillsammansPå Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERNVi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Dla Agro AB
