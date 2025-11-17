Flyttpersonal
ISS Facility Services AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2025-11-17
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Till vår kund i Skövde söker vi på ISS en medarbetare som brinner för service. Vill du vara med och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som flyttpersonal på ISS!
Om rollen
Som medarbetare hos oss kommer du att ha en viktig roll i att hjälpa vår kund med att flytta möbler mellan olika fabriker. Det är allt ifrån små stolar till tunga skrivbord. Vissa andra arbetsuppgifter kan förekomma i rollen.
Utöver arbetet med att flytt av möbler så har man hand om arbetskläder och diverse andra jobb.
Du kommer att ingå i ett team om 3-4 kollegor som arbetar nära varandra och vi ser därför att du har lätt för att arbeta i grupp.
Anställningens omfattning är heltid och arbetstiden är förlagda vardagar mellan 7-16. Placering i Skövde.
Tillträde är så snarast möjligt enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad
• Självgående
• Mycket duktig på att planera
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Mycket flexibel
För rollen är det även viktigt att:
• Du är fysiskt stark.
• Du är extremt serviceinriktad, då du är ansiktet utåt mot våran kund då du dagligen rör dig i deras lokaler.
• Du ska vara mycket bra på att planera.
• Du måste även vara helt självgående.
• Du ska även vara bra på att planera.
• Du ska även kunna office paketet då du kommer jobba i det dagligen med beställningar och listor mm.
Det är även ett krav att du har B-körkort för manuell växellåda. Du ska kunna svenska flytande i tal och skrift.
För att du ska lyckas i tjänsten så ser vi att du har tidigare erfarenhet av liknande servicearbeten i något år.
Din ansökan
Välkommen med din ansökan. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Niklas Dahlgren: niklas.dahlgren@se.issworld.com
Observera! Vi tar inte emot ansökningar via e-mail eller brev, enbart via registrering i vårt rekryteringssystem. Ansökningar via e-mail eller brev kommer att makuleras obehandlade. Du ansöker genom att gå in på vår hemsida och registrera ditt CV. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9609095