Flyttarbetare Sundbybergs FlyttExpress

Frax Transport AB / Budjobb / Sundbyberg
2026-01-13


Visa alla budjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Frax Transport AB i Sundbyberg

Sundbybergs FlyttExpress söker dig som vill arbeta som flyttarbetare/expressarbetare på en flyttfirma som har funnits sedan 1990.
Vi finns i Sundbyberg och har vårt huvudtagliga upptagningsområde i Stockholm, men kan även bli aktuellt med uppdrag längre bort
Vi arbetar mest med bohagsflyttar men det förekommer även kontorsflyttar och andra uppdrag
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbetet och vill arbete i ett litet gäng
Vi sätter ett högt värde i noggrannhet, service och tidspassning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@flytt.nu

Arbetsgivare
Frax Transport AB (org.nr 559514-5227)
Eliegatan 9 B (visa karta)
172 73  SUNDBYBERG

Kontakt
Fredrik Axelsson
info@flytt.nu

Jobbnummer
9681157

Prenumerera på jobb från Frax Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Frax Transport AB: