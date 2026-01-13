Flyttarbetare Sundbybergs FlyttExpress
2026-01-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
Sundbybergs FlyttExpress söker dig som vill arbeta som flyttarbetare/expressarbetare på en flyttfirma som har funnits sedan 1990.
Vi finns i Sundbyberg och har vårt huvudtagliga upptagningsområde i Stockholm, men kan även bli aktuellt med uppdrag längre bort
Vi arbetar mest med bohagsflyttar men det förekommer även kontorsflyttar och andra uppdrag
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av arbetet och vill arbete i ett litet gäng
Vi sätter ett högt värde i noggrannhet, service och tidspassning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: info@flytt.nu Arbetsgivare Frax Transport AB
(org.nr 559514-5227)
Eliegatan 9 B (visa karta
)
172 73 SUNDBYBERG Kontakt
Fredrik Axelsson info@flytt.nu Jobbnummer
9681157