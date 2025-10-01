flytt- och städtjänste
Adra Flytt och Städ AB / Budjobb / Uddevalla Visa alla budjobb i Uddevalla
2025-10-01
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adra Flytt och Städ AB i Uddevalla
Om Adra Flytt & Städ AB
Vi är ett växande serviceföretag i Uddevalla som erbjuder flytt- och städtjänster till både privatpersoner och företag. Hos oss står kvalitet, ansvar och lagarbete i fokus. Som anställd på Adra Flytt & Städ AB blir du en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra, har ett högt tempo och möter nya utmaningar varje dag. Vi söker dig som är pålitlig, flexibel och inte rädd för att ta i
Vi söker nya medarbetare till Adra Flytt & Städ AB!
Vill du bli en del av ett trevligt och pålitligt team? Vi på Adra Flytt & Städ AB i Uddevalla söker nu två nya medarbetare:
1 tjänst på 75%
1 tjänst på 50%
Om jobbet:
Du kommer att arbeta med både flytt och städ - främst hos privatpersoner, men även hos företag. Arbetsuppgifterna varierar och passar dig som gillar fysiskt arbete, är noggrann och har en positiv inställning.
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
B kort
Har god fysik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: info@adra-flytt.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adra Flytt och Städ AB
(org.nr 559386-8077)
BJörbäcksvägen 10 b (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
adra flytt och städ AB Kontakt
valon adra info@adra-flytt.se 0704719607 Jobbnummer
9534894