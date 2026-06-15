Florist.
Fröblomman Bengtsfors AB / Butikssäljarjobb / Bengtsfors Visa alla butikssäljarjobb i Bengtsfors
2026-06-15
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Vill du vara med och få Fröblomman att blomstra från första dagen?
I slutet av augusti slår Fröblomman upp dörrarna i Bengtsfors – en ny blomsterbutik med hjärta, kreativitet och kärlek till blommor. Nu söker vi dig som vill vara med från allra första början och hjälpa oss att skapa en inspirerande mötesplats för både kunder och blommor.
Vi letar efter dig som brinner för floristyrket och som ser varje bukett, plantering och kundmöte som en möjlighet att skapa något personligt och minnesvärt. Du tycker om att ta ansvar, komma med egna idéer och vill vara en del av att bygga upp något nytt.
Tjänsten är inledningsvis på 50 %, med goda möjligheter till fler timmar i takt med att verksamheten växer.
Vi söker dig som:
• Har utbildning och/eller erfarenhet som florist (meriterande)
• Har känsla för färg, form och säsong
• Trivs med kundkontakt och värdesätter god service
• Är kreativ, engagerad och självgående
• Har B-körkort (utkörning av blomsterbud förekommer)
• Tycker om att vara delaktig och bidra till utvecklingen av en ny verksamhet
Hos oss får du:
• Vara med och forma en helt ny blomsterbutik från start
• Arbeta i en kreativ och inspirerande miljö
• Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
• Möjlighet till utökad tjänst över tid
På Fröblomman vill vi skapa mer än en blomsterbutik. Vi vill skapa en plats som inspirerar, sprider glädje och blir en naturlig del av Bengtsfors. Därför söker vi någon som delar vår passion för blommor och som vill sätta sin prägel på verksamheten från första dagen.
Tjänst: 50 % med möjlighet till utökning.
Arbetstid gäller främst veckans senare dagar, samt varannan helg.
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Placering: Centrala Bengtsfors
Tillträde: Efter överenskommelse.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Skicka din ansökan till:info@froblomman.se
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
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Fröblomman Floristik och form.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: info@froblomman.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fröblomman Bengtsfors AB
(org.nr 559583-0257)
666 30 BENGTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9964936