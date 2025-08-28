Flöjtlärare Kulturskolan
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle / Pedagogjobb / Gävle
2025-08-28
Gävle kommun erbjuder intressanta och utmanande jobb med goda möjligheter för dig att växa. I kuststaden Gävle har du nära till natur, kultur och upplevelser. Vill du vara med och ta Gävle in i framtiden? Nu söker vi dig som vill göra Gävle ännu bättre tillsammans med oss!
Livsmiljö Gävles medarbetare gör Gävle vackrare, säkrare och mer händelserikt. Varje dag ger vi människor upplevelser samtidigt som vi bygger, utvecklar och påverkar dagens och framtidens samhälle. Dina insatser har stor påverkan på gävlebornas vardag. Vi erbjuder dig ett betydelsefullt, stimulerande och utvecklande arbete. Vi gör så att Gävle växer och ger gävleborna spännande upplevelser.
Kulturskolan är en unik mötesplats för musik och teater, bild och film, cirkus och dans för barn och ungdomar upp till 20 år. Vi har åldersindelade grupper i bild, cirkus, dans, film, foto, körsång, teater, musik, flera orkestrar och ensembler varje vecka. Barn och ungdomar kan spela ett instrument på sin vanliga skola dagtid eller hos oss eftermiddag eller kväll. Tillsammans är vi ca 40 pedagoger och administrativ personal. Vi har en stor verksamhet med över 2 500 aktiviteter varje vecka och samverkar med kommunens grundskolor och ute i stadsdelarna. Vår verksamhet präglas av engagerade pedagoger som jobbar för en breddad målgrupp.
Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på vår hemsida: http://www.gavle.se/kulturskolan
Vi på Kulturskolan i Gävle söker en engagerad flöjtlärare på ett vikariat.
Som pedagog kommer du att både undervisa i grupp och individuellt. Ditt fokus kommer att ligga på att engagera och motivera eleverna med ditt huvudinstrument. Precis som vi värdesätter du mångfald och inkludering och strävar efter att nå barn och ungdomar från alla delar av samhället.
I tjänsten ingår verksamhet under skollov och det kan också förekomma arbete på kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi på Kulturskolan i Gävle söker en flöjtlärare. Delta i arbetet med att forma Gävles framtid genom att bidra till barns utveckling. Vårt mål är att erbjuda meningsfulla aktiviteter för våra elever och vi söker dig som delar vår vision. Kom och hjälp oss göra musiklivet i Gävle tillgängligt för alla!
Som en del av vårt team får du möjligheten att forma och inspirera nästa generation musiker, samtidigt som du aktivt bidrar till att skapa en inkluderande och positiv mötesplats för barn och unga.
Vi ser gärna att du har förmågan och viljan att undervisa barn från åk 1 och uppåt i grupp. Du har stor yrkesskicklighet i flöjt och gärna en högskoleexamen inom pedagogik eller musik samt erfarenhet av undervisning inom musik.
Som person är du strukturerad, prestigelös och har lätt för att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du leder, motiverar och inspirerar elever, får dem att trivas och känna tillhörighet. Med din förmåga att skapa tillitsfulla relationer och en öppen dialog bidrar du till trygghet, utveckling och glädje i undervisningen.
Den tjänst som erbjuds sträcker sig fram till den 31 oktober 2026.
ÖVRIGT
