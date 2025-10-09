Flödesledare till Speed i Falkenberg
Vill du vara med vid uppstarten och den fortsatta resan på ett nytt och modernt lager? Är du engagerad, noggrann och prestigelös? Nu söker vi en Flödesledare till vårt högautomatiserade lager i Falkenberg. I denna roll får du möjlighet att säkerställa en effektiv och kvalitativ verksamhet som aldrig står still. Låter detta intressant? Sök jobbet redan idag!

Om tjänsten
Som Flödesledare för Speed i Falkenberg har du koll på att allt fungerar som det ska och att vi har hög kvalitet i allt vi gör. Du ser till att hela lagrets flöde fungerar optimalt - från inleverans till utlastning och du arbetar för att säkra ett optimalt och kvalitativt flöde. Lagret har en väldigt hög automationsgrad där all pallhantering bortsett från lastning och lossning sköts av AGVer och Radioshuttle som arbetar tillsammans. Du gör analyser, följer trender och arbetar aktivt för att optimera verksamheten. I rollen ingår även en del operativt arbete där du stöttar lageroperatörerna med det som behövs, kontakt med chaufförer, lastning/lossning, godsmottagning, kvalitetskontroller, larmhantering m.m. Då vi precis är i uppstarten av den här lagerverksamheten är det viktigt att du är flexibel, har lätt för att förstå vad som behövs göras och självklart hjälper till där det behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Styra, övervaka och optimera flöden genom lagrets automatiserade system
• Koordinera drift av AGVer, Radioshuttles och övrig utrustning för att säkerställa ett effektivt och kvalitativt flöde
• Analysera data, följa trender och initiera eventuella åtgärder och aktiviteter
• Samarbeta med övriga teamet för att säkerställa optimal leverans och kvalitet
• Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av processer, system och rutiner
Om bolaget
Speed erbjuder hållbara, flexibla och innovativa lösningar för komplexa logistik- och personalutmaningar. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och målsättningen att vara CO2-neutral senast 2025 uppnåddes redan 2023. Speed har huvudkontor i Borås och logistikcenter i Borås, Göteborg, Stenungsund, Stockholm och Falkenberg med en total yta på över 220 000 m2.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!
Om dig
Du är en engagerad och kommunikativ person som trivs med att vara spindeln i nätet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av lagerarbete och då gärna från en miljö med automatiserade system. Vidare ser vi även att du har ett tekniskt intresse och en förståelse för hur maskiner, system och flöden samverkar. Det är viktigt att du är flexibel och gillar att stötta upp där det behövs och du tvekar inte för att ta dig an nya arbetsuppgifter. Du är en lagspelare med en förmåga att se helheten och du förstår vikten av att arbeta förebyggande så att automationen inte stannar. Med din lösningsorienterade inställning har du lätt för att prioritera och strukturera arbetet för att nå uppsatta mål.
Du har en stark förmåga att kommunicera både på svenska och engelska i tal och skrift.
Vill du vara med från början på vår nya site? Tveka inte - ansök redan idag!
Ansökan sker på speedgroup.se, tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna.
För mer information om tjänsten, välkommen att kontakta Anneli Egman på anneli.egman@speedgroup.se
