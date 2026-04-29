Flödeskoordinator Logistik (Bil)
Bilsmidigt AB / Logistikjobb / Upplands Väsby Visa alla logistikjobb i Upplands Väsby
2026-04-29
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bilsmidigt AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi vill göra det lika enkelt att köpa eller sälja en bil som det är att beställa en matkasse online. Vill du vara med på resan?
Nu söker vi en strukturerad, snabb och handlingskraftig Flödeskoordinator Logistik till vårt team i Upplands Väsby.
Hos oss kommer det in och går ut många bilar varje månad. För att allt ska fungera krävs att varje bil hela tiden rör sig framåt i rätt takt. Därför söker vi nu en person som älskar struktur, har stark uppföljningsförmåga och som inte släpper saker förrän de är lösta.
Det här är en nyckelroll för dig som både gillar system och tempo i verkligheten. Du ska inte bara sitta bakom en skärm och följa flödet - du ska också vara ute i verksamheten, följa upp på plats, springa på saker direkt och se till att bilar faktiskt kommer i rullning.
Om rollen
Som Flödeskoordinator Logistik ansvarar du för att bilar inte fastnar i vårt interna flöde. Du jobbar nära logistik, verkstad och reservdelar, och din uppgift är att säkerställa att varje bil har ett tydligt nästa steg.
Du kommer att arbeta mycket i Airtable, följa upp status bil för bil, upptäcka sådant som står still och driva på så att rätt saker händer i rätt ordning. Men rollen är också väldigt operativ. Det räcker inte att se i systemet att något inte händer - du behöver agera direkt. Om reservdelar inte är beställda följer du upp det. Om delar har kommit men inte hämtats upp ser du till att det blir gjort. Om en bil står still för att inget beslut tagits driver du frågan vidare tills bilen kommer framåt.
Det här är alltså inte en passiv administrativ roll. Det är en kombination av analys, struktur och hands-on arbete där du förväntas vara snabb, rapp och få saker att hända i praktiken.Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Följa upp bilar i vårt logistik- och verkstadsflöde dagligen
Säkerställa att inga bilar blir stående utan aktivitet eller tydlig plan
Identifiera stopp, flaskhalsar och missade moment i Airtable
Driva på interna team så att nästa steg sker snabbt
Följa upp beställning, leverans och upphämtning av reservdelar
Flagga bilar där beslut behöver tas, till exempel reparation, försäljning eller auktion
Vara ute i verksamheten och följa upp saker på plats, inte bara i system
Ta snabba initiativ när något står still och få rätt personer att agera direkt
Arbeta nära inkommande bilar, verkstad, rekond, foto och utgående leveranser
Bidra till att förbättra struktur, tempo och lönsamhet i hela bilflödet
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är snabb i huvudet, strukturerad och tycker om när det händer mycket. Du gillar att skapa ordning, följa upp detaljer och se till att saker inte faller mellan stolarna.
Samtidigt är du inte en person som bara observerar problem - du agerar. Du är snabb på fötterna, gillar att röra dig i verksamheten, följa upp direkt med rätt personer och skapa framdrift på riktigt. När du ser att en bil står still nöjer du dig inte med att notera det, utan du gör något åt det.
Vi tror också att du:
Är van vid att arbeta i system och gärna är snabb på att lära dig nya verktyg
Har god administrativ och analytisk förmåga
Är noggrann men också snabb och pragmatisk
Trivs i en roll där du får ta ansvar och skapa framdrift
Gillar att ha många kontaktytor under en arbetsdag
Är orädd, initiativtagande och bekväm med att pusha andra när det behövs
Trivs med en roll som är både skrivbord och golv
Erfarenhet från bilbranschen, logistik, verkstad, planör, koordinering eller operations är meriterande, men rätt driv, struktur och personlighet väger tungt.
Varför Bilsmidigt?
Bilsmidigt är en snabbväxande digital bilfirma som vill förändra hur människor köper och säljer bil i Sverige. Vi erbjuder gratis hemleverans och 14 dagars öppet köp i hela Sverige, och vi bygger hela tiden smartare system och processer för att kunna växa snabbt med hög kvalitet.
Hos oss får du:
En viktig roll i ett bolag med högt tempo och stora ambitioner
Möjlighet att påverka på riktigt
Vara med och bygga struktur i ett växande team
En vardag där ditt arbete gör stor skillnad direkt
Placering
Upplands Väsby
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilsmidigt AB
(org.nr 559231-1053)
David adrians väg
)
194 91 UPPLANDS VÄSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9882837