Flexibla studenter sökes till lageruppdrag - Norrköping
2026-03-04
Studerar du minst 50% eller har annat jobb på halvtid och letar efter ett fysiskt, roligt och flexibelt extrajobb? Trivs du med att jobba i team och ta i när det behövs? Då kan det här lageruppdraget i Norrköping vara perfekt för dig!
Vi söker nu drivna och ansvarstagande studenter eller personer med annan huvudsaklig sysselsättning till vår bemanningspool för ett lager i Norrköping. Du blir en viktig del av det dagliga logistikflödet och får möjlighet att arbeta med både plock, packning och sortering, containerlossning m.m.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna kan vara varierande och kan bland annat bestå av:
Plock och packning
Sortering och hantering av varor
Containerlossning
Andra förekommande lageruppgifter
Arbetet kommer att ske både på dagtid och kvällstid och därför ser vi som ett stort plus om du är flexibel i din tillgänglighet. Du förväntas vara tillgänglig för arbete cirka 3-4 dagar i veckan. Periodvis kommer behoven att vara stora så en hög tillgänglighet under våren och sommaren är önskvärt. Du kommer att arbeta som konsult hos oss och uthyrd till vår kund.
Arbetspassen bokas in som heldagar/kvällar, 8h per arbetspass. På dagtid arbetar du 6-15 och kvällstid 15-00.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du bo i norrköpingsområdet.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten
Du studerar minst 50% eller har en annan huvudsaklig sysselsättning
Du har inga anmärkningar i belastningsregistret
Goda kunskaper i Svenska i tal och skrift
Meriterande
B-körkort
Truckkort
Tidigare erfarenhet inom lager
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba i ett högt tempo. Du har lätt för att samarbeta, men kan också arbeta självständigt. Du som söker ser ingen presige i vissa arbetsuppgifter utan kan växla mellan tunga arbetsuppgifter och andra uppgifter som kräver mer finmotorik och noggrannhet. Flexibilitet, punktlighet och en positiv inställning är egenskaper vi värderar högt.
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att visa ditt intresse. Ange gärna i din ansökan hur många pass per vecka du är tillgänglig för samt när du kan börja.
Vi har löpande upplärningar med start omgående så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
