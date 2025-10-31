Flexibelt extrajobb som bartender på event
Carotte Staff AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-10-31
Älskar du att skapa minnesvärda dryckesupplevelser? Trivs du i fartfyllda miljöer där inget event är det andra likt? Nu söker vi en engagerad flexibel bartender till höstens och vinterns banketter, julbord, mässor och andra spännande event!
Om rollen: Som bartender hos oss blir du en nyckelperson på varje event. Ena stunden serverar du enklare drinkar, öl och vin på en bankett, nästa stund skapar du eleganta cocktails i baren på ett julbord. Oavsett uppdrag är målet detsamma, att ge gästerna en minnesvärd upplevelse, med service, tempo och kvalitet i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bartender och brinner för service
Är social, utåtriktad och älskar att skapa kontakt med människor
Är positiv, flexibel och prestigelös, en förebild i service
Klarar högt tempo med ett leende
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (studier, annat arbete etc.)
Exempel på uppdrag:
Banketter med enklare barservering
Event & cateringar
Julbord med cocktailbar och spritkassa
Restaurang och à la carte
Mässor
Om Carotte Academy
I Carotte Academy utbildar vi personal inom besöks- och servicenäringen genom en kostnadsfri utbildning i flera steg. I introduktionsutbildningen får du som ny i branschen de teoretiska och praktiska grundkunskaper som krävs för att kunna arbeta med service hos Carotte Staff. Alla som arbetar med oss behöver genomgå första steget i vår utbildning.
Carotte Staff är bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen med fokus på personal inom hotell, konferens och event. Vårt moderbolag Carotte har över 40 års erfarenhet av att arbeta med service och vi har under åren blivit experter på att rekrytera och utbilda personal som alltid gör det lilla extra.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Omgående, alternativt efter överenskommelse
Omfattning: Extra vid behov
Lön: Timlön
Placering: Göteborg
Sök tjänsten genom att klicka på "Jag vill ansöka!". Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett deltidsjobb.
Carotte Staff AB (org.nr 556858-0392)
Carotte Staff Jobbnummer
9584140