Flexibelt extrajobb på lager i Luleå
Social attitude AB / Lagerjobb / Luleå
2026-01-22
Vi söker en glad och noggrann person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Luleå. Här plockar och packar du ordrar, håller hyllorna i ordning och ser till att allt flyter på - oavsett om det är minusgrader ute
Ingen erfarenhet? Ingen fara! Vi visar dig allt du behöver kunna. Det viktigaste är att du gillar tempo, tar ansvar och kommer till jobbet med bra energi (varm mössa valfri).
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som passar ditt schema
Ett skönt gäng med bra stämning och teamwork
Ett aktivt extrajobb där du får röra på dig och känna dig behövd
Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och ansvarstagande
Trivs med fysiskt arbete och högt tempo
Talar svenska eller engelska
Kan börja inom kort
Känns detta som din grej? Sök redan idag! Vi intervjuar löpande och ser fram emot att hitta vår nästa lagerstjärna i Luleå
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
