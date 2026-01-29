Flexibel Trafikledare till Norge-avdelning
Till kund i Jönköping söker vi en trafikledare av vägtransporter export och import Norge. Upplägget är ett hyr-köp vilket innebär att du börjar tjänsten som konsult i 6 månader innan du går över i anställning hos kund.
I rollen kommer du ansvarar att kundens gods kommer fram till rätt plats, i rätt tid, så kostnadseffektivt som möjligt. Dina huvudsakliga uppgifter är enligt nedan:
Transportplanering och trafikledning
Export och import-dokumentation
Kontakter med kunder och leverantörer
Utveckling av nätverk och befintlig trafik
För att passa in i rollen så ser vi att du har erfarenhet från trafikledning med fördel från vägtransport. Vi tror att du trivs i ett högt tempo med mycket problemlösning. Du uppskattar att arbeta självständigt såväl som i grupp och har förmågan att hantera och prioritera olika uppgifter samtidigt. God struktur och system-vana kommer vara en viktigt för att göra ett bra jobb.
Start för uppdraget är så snart som möjligt men viktigast är att vi hittar rätt person!
Är du konsult hos Ljung Kompetensförsörjning så är alltid målet att du skall känna dig och behandlas som en i gänget på kundföretaget. Detta tillsammans med att du erbjuds marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag och rätt villkor kopplat till aktuellt kollektivavtal gör att du får en trygg och behaglig anställning under din tid hos oss.
Har du frågor om uppdraget så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alt marcus.ljung@ljungkompetens.se
.
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT.
