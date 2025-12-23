Flex Teacher, English, Mathematics, Ages 12 - 16
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Arbetsplatsen
Internationella Engelska Skolan Halmstad slog upp sina dörrar 2012 och har sedan dess varit en plats där kunskap, respekt och möjligheter står i centrum. På Internationella Engelska Skolan i Halmstad gör vi skillnad i våra elevers liv. Idag består skolan av cirka 585 elever i årskurs 4-9 och cirka 55 medarbetare som arbetar nära varandra och tillsammans bidrar till en trygg och utvecklande lärmiljö.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en flexlärare/speciallärare i engelska och matematik till vår flexverksamhet.
Som flexlärare undervisar du elever i mindre grupper inom både SUND- och flexverksamheten, där undervisningen sker på svenska. Arbetet innebär att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar, med fokus på struktur, tydlighet och relationsskapande.
På IES Halmstad arbetar vi för att alla elever ska nå sin fulla potential och känna trygghet och trivsel i skolan. I flexverksamheten arbetar du nära kollegor, elevhälsa och skolledning för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och socialt.
Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen i engelska och matematik samt bidrar aktivt till att utveckla flexverksamheten. En viktig del av uppdraget är att skapa en lugn, trygg och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare, gärna med speciallärarbehörighet, med inriktning mot engelska och matematik. Erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd och undervisning i mindre grupper är meriterande.
Du har en positiv och lösningsfokuserad människosyn samt god förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation, strukturerad i ditt arbetssätt och har lätt för att anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov.
Som lärare hos oss tycker du att det är roligt, stimulerande och meningsfullt att arbeta med elever som behöver extra stöd för att lyckas i sin skolgång. Du motiveras av att se elever utvecklas och nå framgång, och du trivs med att arbeta nära andra professioner inom skolan.
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Skolutveckling i samarbete med kollegor och skolledning är viktigt och inspirerande för dig, och du bidrar aktivt till ett inkluderande och professionellt arbetsklimat.Övrig information
Tjänsten är ett 100% vikariat på ett år med startdatum enligt överenskommelse.
Är DU den vi söker?
