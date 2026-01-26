Flera växeltelefonister till Mariestad
Bemannia AB (Publ.) / Kundservicejobb / Mariestad Visa alla kundservicejobb i Mariestad
2026-01-26
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Mariestad
, Lidköping
, Laxå
, Tidaholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Har du minst ett års erfarenhet av service och bemötande via telefon? Är du dessutom serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker flera växeltelefonister till vår kund som är en myndighet i Mariestad. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia som startar tidigast 16 februari (senast start 9 mars) och pågår till 25 september 2026. Tjänstgöringsgraden är heltid 100% och du arbetar vid kundens lokaler i Mariestad.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
I din roll som växeltelefonist kommer du att vara ansikte utåt för myndigheten. Du kommer att arbeta serviceinriktad och snabbt kunna anpassa dig till olika situationer som kan uppstå samt tycka om att arbeta med människor. Du kommer att arbeta i telefonväxel med att vidarebefordra samtal så att de når rätt person eller grupp. För att trivas i rollen tror vi att du är positiv, serviceinriktad och kundorienterad. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga samt ett bra bemötande både mot kunder och kollegor där du inger förtroende. Betydelsefullt är också att du kan arbeta självständigt, men samtidigt ha mycket god förmåga att samarbeta. En fördel tror vi du har om du stimuleras av att arbeta i ett högt tempo. För arbete på myndigheten ser vi också att du är noggrann, ansvarstagande och respekterar schemalagda tider.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning, eller likvärdigt, med godkända betyg
Minst ett (1) års erfarenhet av service och bemötande via telefon
Ha god kommunikationsförmåga i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska avseende tal och skrift
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 13 februari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson elvira.henningsson@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0760132200
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7115741-1807689". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Mariestad station (visa karta
)
542 30 MARIESTAD Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9704777