Fjärrchaufför till Schenker Åkeri
2025-11-17
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
, Skellefteå
, Umeå
, Örnsköldsvik
, Sundsvall
För DB Schenker är medarbetaren den viktigaste framgångsfaktorn. Hos oss bidrar du, tillsammans med 76,000 kollegor världen över, till en samhällsviktig funktion.
Schenker Åkeri AB är ett helägt dotterbolag till DB Schenker. Vi finns på 21 orter i landet och transporterar årligen 8 miljoner paket och godssändningar. Vår verksamhet består av hämtnings-, distributions- och fjärrtrafik inom DB Schenkers inrikes nätverk för gods och paket samt temperaturkontrollerade varor.
Schenker Åkeri AB har ca 1100 fordonsenheter och 1100 anställda över hela landet. Be one team with one goal är en av våra grundläggande värderingar. Vi presterar som bäst när vi jobbar som ett lag. Vi utmanar oss själva och varandra till att varje dag söka ständiga förbättringar och högre målsättningar. Oavsett om det handlar om våra kundrelationer eller våra medarbetare så är det grundläggande att vi alltid står upp för schysst spel. Just nu är vi också mitt uppe i ett spännande omställningsarbete till fossilfria transporter.
Ta möjligheten hos DB Schenker att göra något som är viktigt på riktigt! Vi måste röra oss framåt för att vardagens självklarheter kan förbli just självklara. Du kan röra dig med oss mot något ännu mer effektivt, grönare och bättre. Välkommen att skicka in din ansökan.
Vi söker nu en Fjärrchaufför med CE-behörighet till vår Fjärrverksamhet i Luleå.
Som Fjärrchaufför transporterar du stora mängder gods nattetid över långa avstånd. Du lastar själv in gods i bilen och släpet innan avfärd. Detta gör du tillsammans med kollegor. Som fjärrchaufför börjar din arbetsdag oftast på eftermiddagen där du lastar din bil med gods för att sedan sätta dig i bilen och transportera godset till nästa terminal. Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
Fjärrkörning - Lastbil med släp
Lastning & lossning av partigods
Truckkörning
Ge god service till våra kunder
Hantering av handdator
I din roll kommer du att ansvara för Schenker Åkeris fordon och gods vilket kräver ett stort ansvarstagande, noggrannhet och ett respektfullt sätt.
Du har:
CE-behörighet
Yrkeskompetensbevis (YKB)
ADR-intyg
Digitalt förarkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Har du även Truckkort ser vi det som meriterande.
Som person ser vi gärna att du är driven och självgående. Du är samarbetsvillig och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Vi ser även att du är serviceinriktad och värderar goda kundrelationer högt.
Information och ansökan
Rollen är en visstidsanställning. Placeringsort är Centralvägen 21 i Luleå. Ersättning enligt kollektivavtal.
Vid frågor är du välkommen att kontakta Hampus Forssén, TF Transportchef via epost: hampus.forssen@dbschenker.com
eller telefon: 070-669-8515
Ansökningar hanteras löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag (31/12 - 2025), så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Rekryteringsprocessen består bland annat av urval, intervju och referenstagning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll på aktuella slutkandidater.
Denna tjänst är för närvarande en del av DB SCHENKER, som håller på att integreras med DSV. Som en del av denna omvandling kommer du att bidra till framtiden för världens största globala logistikföretag.
