Fjärrchaufför (75%)
Bgab Godsservice I Karlstad AB / Fordonsförarjobb / Karlstad Visa alla fordonsförarjobb i Karlstad
2025-10-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bgab Godsservice I Karlstad AB i Karlstad
, Arvika
eller i hela Sverige
Vi söker nu en fjärrchaufför till vår fjärravdelning i Karlstad. Om du gillar att köra kvällstid, trivs med eget ansvar och vill vara en del av ett sammansvetsat team - då kan det här vara något för dig!Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt men är en viktig del av vårt team på terminalen. Tjänsten är på 75%, med arbetstider kl. 18.00-24.00.Kvalifikationer
CE-behörighet
YKB
Truckkort A1-A4, B1-B2 samt C2Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@otab.se
och märk mejlet med "Fjärrchaufför". Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att söka!
Vad vi erbjuder
En individanpassad introduktion på ca två veckor så att du snabbt känner dig trygg i din roll
Kollektivavtal och nära samarbete med Transportförbundet
Friskvårdsbidrag på 2 000 kr
Eget gym och Rikskupongskort
Gemensamma personalaktiviteter
Hos oss är du en viktig del av ett engagerat team - och vi satsar på att du ska trivas och utvecklas.Om företaget
Godsservice Karlstad är stolta över att vara DB Schenkers största transportör i Värmland. Vi bedriver lokal- och kretsdistribution samt fjärrtrafik och arbetar ständigt för att utveckla en hållbar, säker och kvalitetsfokuserad logistikverksamhet.
Vi är ISO 9001- och 14001-certifierade och engagerade i att ligga i framkant inom branschens tekniska utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jobb@otab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärrchaufför". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bgab Godsservice i Karlstad AB
(org.nr 556194-5469), http://www.otab.se
Brisgatan 2 (visa karta
)
650 05 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilspedition Godsservice I Karlstad Aktiebolag Jobbnummer
9568032