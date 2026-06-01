Vi är ett växande transportföretag som arbetar med transporter av livsmedel och andra varor. Nu söker vi en engagerad fjärrbilsförare som trivs med att arbeta självständigt och som vill vara en viktig del av vårt team. Vi söker dig som har god körvana, ett professionellt bemötande och ett starkt säkerhetstänk. Du är noggrann, punktlig och tar ansvar för både fordon och gods. Du kan planera ditt arbete självständigt och hantera varierande arbetsdagar på ett strukturerat sätt. Om du är en erfaren chaufför som uppskattar friheten på vägarna och vill arbeta i ett seriöst företag med framtidsvisioner, ser vi fram emot din ansökan.