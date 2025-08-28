Fjärrbilsförare
2025-08-28
Fjärrbilschaufför CE
Krav
• CE - Tung lastbil med tungt släp (24m)
• Yrkeserfarenhet samt YKB
• Svenska i tydligt tal och skrift meriterande
• Erfarenhet från partigodskörning med övernattning
• Truckförarintyg
Om jobbet
Vi söker dig som vill börja köra fjärrbil för oss i vårt familjeägda företag som varit verksamma i 100 år. Under Flexilast flagga, transporterar vi partigods från Skåne till kunder runt om i landet, men huvudsakligen till Stockholm, Örebro och Göteborg. Det är av yttersta vikt att du håller hög noggrannhet samt går in med inställningen att arbetet utförs måndag till fredag, men att vissa transporter även går på söndagar. Vissa dagar kommer du ned i sådan tid att du kan sova hemma, men inställningen skall vara att övernattningar sker minst 4 nätter i veckan. Som chaufför får du dina bokningar genom bokningssystemet och till din hjälp har du dina kollegor på företaget samt Flexilast transportledare som är placerade på terminalen i Eslöv. Du blir ansvarig för ditt ekipage, vad som gäller tankning, tvättning, iordningställande, bokning av service samt avläsning av förarkort.
I din bil finns, säng, kyl med frysfack, kaffekokare och mikrovågsugn.
Om dig
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet av liknande körning. Att du kan hantera ett ekipage med full längd och full höjd. Du ska kunna beräkna restider/körtider samt planera sin körning och lastning är en grundförutsättning, därav bör du vara strukturerad. Du som chaufför är ansvarstagande, noggrann & känner en yrkesstolthet, vårda ditt fordon och våra kunder samt gillar ordning och reda. Som chaufför är du Tjörnarpsbuss och Flexilast ansikte utåt och vårdar vår kundrelationer och har en god hygien. Vi sätter därför stort värde på personlig lämplighet och där ser vi att du som person är serviceinriktad, social, ansvarstagande & strukturerad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: mikael.nilsson@tjornarpsbuss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fjärrbilsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörnarps Buss & Åkeri AB
(org.nr 556351-9965)
Industrivägen 1

241 23 ESLÖV
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tjörnarpsbuss & Åkeri AB Jobbnummer
9480426