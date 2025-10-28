Fix My Phone Örebro
2025-10-28
På Fix My Phone hjälper vi över 300.000 kunder varje år med deras mobila enheter. Både med reparation och att förse med rätt tillbehör. Vi är Sveriges ledande reparationskedja och är ett riktigt tillväxtbolag med stora visioner! På senare tid har vi expanderat verksamheten till att sälja och köpa in begagnade mobiltelefoner också vilket kommer vara en stor del av arbetet framåt!
Då har du hittat rätt plats!
På Fix My Phone är du inte bara en butiksmedarbetare - du är en vardagshjälte för våra kunder. I en dynamisk marknad för mobila enheter är vi dedikerade till att erbjuda snabba och exakta reparationer samt försäljning av de senaste mobilerna och accessoarerna.
Många väljer reparation för att vara både ekonomiskt smarta och miljövänliga. Om de inte väljer reparation, föredrar de ofta begagnade produkter. Vi reparerar i stort sett alla modeller, vilket gör varje arbetsdag unik och stimulerande! I takt med vår expansion och den snabbt växande marknaden letar vi efter nya stjärnor som vill dyka in i teknikens fascinerande värld och växa tillsammans med oss.
Vi söker dig med ett starkt intresse för försäljning och teknik, och en passion för personlig och professionell utveckling. Du trivs med att vara aktiv och ta tillvara på möjligheter.
Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö och en roll med mycket ansvar. Vi erbjuder utbildning inom yrket som mobilreparatör, vilket ger dig kunskaper för att reparera alla typer av enheter. Dessutom får du regelbunden coaching och försäljningsutbildning för att nå dina mål.
På Fix My Phone är utveckling och framåtanda vårt kännetecken. Vi strävar ständigt efter att utveckla både oss själva och våra medarbetare för att närma oss vårt bästa "JAG". Att göra bättre idag än vad du gjorde igår är vår levnadsregel. För de som visar framfötterna och vill växa med vår expansion erbjuder vi utvecklande roller.
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan direkt.
Urval och intervjuer pågår löpande, och vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!
Jobbtyp: Heltid, Deltid, Visstid, Fast
Lön: 20 000,00kr - 50 000,00kr per månad
Annan ersättning utöver fast timlön.
Resultatbonus
Ob-tillägg
Bonus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Detta är ett deltidsjobb.
Säljarevägen 1
702 36 ÖREBRO
