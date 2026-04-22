First Line Support till Statlig Myndighet i Norrköping
2026-04-22
Är du en person med erfarenhet av IT-support som vill arbeta i en stabil och samhällsviktig verksamhet? Har du dessutom kunskap inom servicedesk, användaradministration och ITIL-processer? Då kan detta vara uppdraget för dig! Vi söker nu en servicedesktekniker till en statlig myndighet i Norrköping med start omgående.Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som servicedesktekniker kommer du att arbeta hos en statlig myndighet i Norrköping som bedriver samhällsviktig verksamhet. Du tillhör servicedeskteamet som ansvarar för att ge tekniskt stöd till organisationens användare i hela verksamheten.
Teamet arbetar nära verksamheten och hanterar ärenden via telefon, e-post och chatt. Du blir en del av en strukturerad arbetsmiljö med tydliga processer och fokus på kvalitet och service. I rollen ansvarar du för att felsöka, lösa och följa upp IT-relaterade ärenden samt stötta användare i deras dagliga arbete. Du arbetar enligt ITIL-processer och bidrar till en stabil och effektiv IT-leverans.Dina arbetsuppgifter
Hantera IT-support via telefon, e-post och chatt
Felsöka och lösa incidenter samt serviceförfrågningar
Administrera användarkonton och behörigheter
Installera och konfigurera programvara i Windowsmiljö
Hantera och konfigurera mobila enheter
Arbeta med fjärrstyrning av användares datorer
Dokumentera och följa upp ärenden enligt ITIL
Vi söker dig somHar högskoleutbildning inom IT samt minst 1 års erfarenhet, alternativt gymnasieutbildning och minst 2 års erfarenhet inom IT
Har goda kunskaper inom datorer, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
Har grundläggande kunskaper i MS Office
Har erfarenhet av ärendehanteringssystem som Easit GO eller ServiceNow
Har kunskap inom Mobile Device Management (MDM)
Har minst 1 års erfarenhet av fjärrstyrning (ex. Dameware eller liknande)
Har erfarenhet av konfiguration av laptops, mobiltelefoner och surfplattor
Har erfarenhet av programvaruinstallationer i Windows (Windows 10 eller senare)
Har erfarenhet av konto- och behörighetshantering i Active Directory
Har erfarenhet av certifikathantering kopplat till tjänstekort
Har erfarenhet av att arbeta enligt ITIL (Incident, Request, Problem)
Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska då båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av större IT-miljöer
Certifiering inom ITIL
För att trivas i rollen tror vi att du som person är serviceinriktad, strukturerad och lösningsorienterad. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende hos användare. Vidare är du ansvarstagande och trivs i en roll där du får arbeta både självständigt och i team. Du har en positiv inställning och är flexibel inför varierande arbetsuppgifter.
Om kundföretaget
Kunden är en statlig myndighet med placering i Norrköping som arbetar med samhällsviktiga uppdrag. Organisationen erbjuder en modern IT-miljö med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och stabil drift. Här arbetar du tillsammans med kompetenta kollegor i en verksamhet som präglas av struktur, kvalitet och långsiktighet.
Om anställningen
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
Övrig infoOmfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Norrköping (resor till Göteborg och Uppsala kan förekomma)
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Isabelle Aronsson
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups.
Servicedesktekniker, IT-support, IT-tekniker, servicedesk, Active Directory, Windows 10, ITIL, MDM, ServiceNow, Easit GO, supporttekniker, Norrköping, konsultuppdrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
