Finsnickare till Storm Snickeri
NearYou Sverige AB / Snickarjobb / Alingsås
2025-08-26
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
Publiceringsdatum2025-08-26
Storm Snickeri tillverkar specialinredning för alla ändamål.
Vi välkomnar alla kunder, stora som små.
Butik, frisörsalonger, café inredningar samt inredning till offentlig miljö t.ex skolor och sjukhus är vanligt återkommande projekt för oss.
Idag är vi åtta anställda, men vi ständigt på jakt efter nya kompetenta och kunniga medarbetare
Tjänstebeskrivning
Är du en erfaren snickare med känsla för trä? Då kan du vara personen vi söker på Storm Snickeri!
Vi letar efter en skicklig möbelsnickare, inredningssnickare eller finsnickare för att bli en viktig del av vårt team.
Vad du kan förvänta dig:
• Varierande arbetsuppgifter där du får vara en viktig del av produktionen.
• Krav på flexibilitet, eget driv och noggrannhet.
• Möjligheten att samarbeta med kollegor för att nå gemensamma mål.Kvalifikationer
Om du är rätt person:
• Tidigare erfarenhet från finsnickeri
• Uppskattar du kvalitet och ser ditt yrke som ett viktigt hantverk?
• Kan du arbeta lika bra i team som självständigt?
• Har du erfarenhet av CNC-maskiner eller lackering? Det är meriterande!
Om du tror att du passar in, skicka in din ansökan och låt oss utforska möjligheten att arbeta tillsammans på Storm Snickeri. Vi ser fram emot att höra från dig!
OBS under semesterperioden kan svarstiden dröja på din ansökan!
