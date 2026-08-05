Finsnickare/Möbelsnickare
Elitfönster Produktion AB / Möbelsnickarjobb / Jönköping Visa alla möbelsnickarjobb i Jönköping
2026-08-05
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Diplomat Dörrar AB har en lång tradition inom dörrtillverkning och är en av de ledande dörrtillverkarna i Sverige. I småländska Bankeryd producerar vi årligen cirka 20 000 ytterdörrar. Företaget har cirka 50 anställda och finns representerat över hela Sverige. Diplomat Dörrar AB är sedan 2006 en del av börsnoterade Inwido. 2023 omsatte koncernen 9 miljarder kronor med en operationell EBITA-marginal på 11,4 procent. Inwido är sedan 2014 noterat på Nasdaq Stockholm.
Finsnickare / Möbelsnickare till Diplomat Dörrars specialavdelning
Vill du arbeta med exklusiva och kundanpassade dörrar där trä, faner och hantverk står i centrum?
Till vår specialavdelning söker vi en erfaren finsnickare eller möbelsnickare som uppskattar precision, kvalitet och genomtänkta detaljer.
Här arbetar vi med specialanpassade lösningar där varje produkt är unik och där materialkännedom, noggrannhet och problemlösning är en viktig del av arbetet.
I rollen kommer du att arbeta med träbearbetning, fanér, ritningar och specialanpassade produkter.
Arbetet sker i nära samarbete med kollegor där ni tillsammans skapar lösningar som möter kundernas önskemål och höga kvalitetskrav.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med trä och fanér.
Har erfarenhet av finsnickeri, möbelsnickeri eller liknande kvalificerat hantverksarbete.
Kan läsa och förstå ritningar.
Har god maskinvana.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Vi är en tillverkningsindustri där moderna processer och gediget hantverk går hand i hand.
Hos oss värdesätter vi kvalitet, samarbete och engagemang, och vi strävar ständigt efter att utveckla både våra produkter och vårt arbetssätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elitfönster Produktion AB
(org.nr 556552-6547)
564 35 BANKERYD Arbetsplats
Diplomat Dörrar AB Kontakt
Rekryterare
Robert Berterö robert.bertero@diplomatdorrar.se Jobbnummer
10022975