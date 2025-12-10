Finsktalande Orderadministratör med start omgående
Kunden kommer att presenteras vid första intervjutillfället av ansvarig rekryterare.
Din roll
Till denna roll söker vi dig som besitter tidigare arbetslivserfarenhet inom administration, gärna inom området supply chain och är svensk- samt finsktalande. Du kommer du att ingå i ett härligt team på 8 personer där samtliga medarbetare sitter med liknande arbetsuppgifter men med varierande ansvarsområden. Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 08.00-16.30 med möjlighet till en timmes flextid samt möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan efter onboarding.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Administrativa arbetsuppgifter kopplat till orderhantering & EDI-bevakning i SAP
Säkerställa att varor & information når kunden i enlighet med lagd beställning, avtalade villkor samt uppsatta mål
Faktura- & reklamationshantering
Sammanställa & kontrollera leveranser till bolagets kunder
Leverera högkvalitativ kundservice inom B2B
Arbetet är främst mot den finska marknadenKvalifikationer
Mycket god erfarenhet av administrativt arbete
Goda IT-kunskaper inkluderande MS Office
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal samt skrift
God kunskap i finska, du ska kunna göra dig förstådd samt ha förståelse för det finska språket.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av att arbeta i SAP
Fördjupad till avancerad kunskap av Excel
Erfarenhet av arbete i stora logistikflöden
Erfarenhet av FMCG-branschen och/eller erfarenhet av reglerad verksamhet så som livsmedels- eller läkemedelsindustrinDina personliga egenskaper
Eftersom du kommer spela en viktig roll i gruppen och i bolaget så lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du som person besitter en utpräglad samarbetsförmåga och mycket god kommunikationsförmåga. Du är driven, lösningsorienterad och målinriktad men har även förmågan att hantera komplexa och snabbt föränderliga situationer. I och med att du kommer att arbeta med allt från små till stora leveranser och beställningar är det viktigt att du är noggrann samt detaljfokuserad i ditt sätt att arbeta. Utöver detta är du serviceinriktad och levererar alltid högkvalitativ service till bolagets kunder.
Låter detta som dig? Då ser vi verkligen fram emot din ansökan!
Start: Omgående
Omfattning: Heltid i två månader med god chans till förlängning
Placering: Järfälla
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar kunden med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare via clara.strignert@clevry.com
. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
