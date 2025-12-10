Finsktalande Orderadministratör med start omgående

Clevry Sweden AB / Backofficejobb / Stockholm
2025-12-10


Publiceringsdatum
2025-12-10

Om företaget
Kunden kommer att presenteras vid första intervjutillfället av ansvarig rekryterare.

Din roll

Till denna roll söker vi dig som besitter tidigare arbetslivserfarenhet inom administration, gärna inom området supply chain och är svensk- samt finsktalande. Du kommer du att ingå i ett härligt team på 8 personer där samtliga medarbetare sitter med liknande arbetsuppgifter men med varierande ansvarsområden. Arbetstiderna är förlagda på vardagar mellan 08.00-16.30 med möjlighet till en timmes flextid samt möjlighet att arbeta hemifrån två dagar i veckan efter onboarding.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Administrativa arbetsuppgifter kopplat till orderhantering & EDI-bevakning i SAP

Säkerställa att varor & information når kunden i enlighet med lagd beställning, avtalade villkor samt uppsatta mål

Faktura- & reklamationshantering

Sammanställa & kontrollera leveranser till bolagets kunder

Leverera högkvalitativ kundservice inom B2B

Arbetet är främst mot den finska marknaden

Kvalifikationer
Mycket god erfarenhet av administrativt arbete

Goda IT-kunskaper inkluderande MS Office

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal samt skrift

God kunskap i finska, du ska kunna göra dig förstådd samt ha förståelse för det finska språket.

Meriterande

Arbetslivserfarenhet av liknande arbete

Erfarenhet av att arbeta i SAP

Fördjupad till avancerad kunskap av Excel

Erfarenhet av arbete i stora logistikflöden

Erfarenhet av FMCG-branschen och/eller erfarenhet av reglerad verksamhet så som livsmedels- eller läkemedelsindustrin

Dina personliga egenskaper
Eftersom du kommer spela en viktig roll i gruppen och i bolaget så lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du som person besitter en utpräglad samarbetsförmåga och mycket god kommunikationsförmåga. Du är driven, lösningsorienterad och målinriktad men har även förmågan att hantera komplexa och snabbt föränderliga situationer. I och med att du kommer att arbeta med allt från små till stora leveranser och beställningar är det viktigt att du är noggrann samt detaljfokuserad i ditt sätt att arbeta. Utöver detta är du serviceinriktad och levererar alltid högkvalitativ service till bolagets kunder.

Låter detta som dig? Då ser vi verkligen fram emot din ansökan!

Start: Omgående
Omfattning: Heltid i två månader med god chans till förlängning
Placering: Järfälla

Rekryteringsprocessen

I denna rekryteringsprocess samarbetar kunden med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare via clara.strignert@clevry.com. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Om Clevry

I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.

Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Clevry Sweden AB (org.nr 556723-0486), http://www.clevry.com

Arbetsplats
Clevry

Jobbnummer
9637571

