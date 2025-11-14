Finsktalande kundklubbsassistent till Iduna
2025-11-14
Nu söker vi en driven kundklubbsassistent för Idunas finska kundklubb!
Vi söker dig som är flytande i finska i tal och skrift, brinner för försäljning, har ett öga för kvalité och service - samtidigt som du är snabbtänkt och administrativt lagd! Som kundklubbsassistent kommer du att vara den viktiga länken mellan företaget och våra mest lojala medlemmar. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Varberg.
I rollen kommer du att ha följande arbetsuppgifter:
* Kommunicera med medlemmar
* Administrativt arbete kring medlemskap
* Skapa och publicera klubbmaterial & utskick
* Producera nyhetsbrev
* Planera & skapa klubbkampanjer samt enklare grafiska utformningar efter beställning
* Ta fram analyser och statistik på våra klubbkampanjer och aktiviteter
För att passa i rollen är det viktigt att du:
* Behärskar finska obehindrat i tal och skrift. Att du också kommunicerar flytande i svenska och engelska ser vi som självklart.
* Brinner för att hjälpa våra mest lojala medlemmar och leverera professionell service
* Har ett intresse för marknadskommunikation och försäljning
* Har kunskaper inom Office programmen
* Har förmågan att kunna organisera och planera
* Trivs med en roll där du har mycket kundkontakt och gillar att kommunicera via mail och chatt
Kunskaper i programmen InDesign.& Photoshop är meriterande.
För att vara den vi söker är du organiserad, detaljfokuserad och flexibel. Du har bra koll på datum och deadlines och du älskar variationen som detta jobb erbjuder. Vi ser också att du är en prestigelös och lättsam person som ser det som självklart att ge suverän service till våra medlemmar.
Du har lätt för att kommunicera och är bekväm i att uttrycka dig på finska, och att skapa meningsfulla texter med variation är ditt ess i rockärmen!
Sist men inte minst ser vi också att du som person är social, värdesätter gemenskap och tycker om att arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegorna i marknadsteamet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi kallar löpande till intervju varför tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd/ medarbetare med företrädesrätt.
Golden Heights koncernen där Iduna AB ingår med butikskedjorna Guldfynd, Hallbergs Guld och Albrekts Guld är marknadsledare i Sverige inom guldsmedsvaror och smycken. Sortimentet utgörs av guld, silver och bijouterier med klockor och presentartiklar som komplement.
Idag är IDUNA representerade över hela Sverige genom Guldfynd med 118 butiker, Hallbergs Guld med 34 butiker och Albrekts Guld med 38 butiker. Sedan 2015 ingår även Lyxxa på Väla Helsingborg i koncernen.
Golden Heights koncernen har ca 1465 anställda inklusive anställda på deltid. Omsättningen var 2020 ca 1,6 miljarder kronor.
Koncernbolaget i Finland består av Kultajousi med 71 butiker samt Westerback och Alexander Tillander med vardera en butik. Ersättning
