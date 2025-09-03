Finansiell Analytiker till Södertälje
Polismyndigheten / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Polismyndigheten i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
PO Syd
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare.
Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
LPO Södertälje
Lokalpolisområde Södertälje ingår i polisområde Stockholm syd. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Vi söker nu två finansiella analytiker till vår utredningsverksamhet, Utredningsverksamheten hanterar allt ifrån grova brott och organiserad brottslighet, till att skapa trygghet för de som bor och vistas i Södertälje.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Som finansiell analytiker i förundersökningar kommer du att bearbeta och analysera stora informationsmängder i syfte att hitta spår och mönster. Dessa mönster kommer skapa en överblick över aktuellt ärende som i sin tur ger underlag för inriktningar och beslut i komplexa utredningar som rör ekonomisk brottslighet. Du kommer ha ett nära samarbete med utredare och spanings- eller förundersökningsledare. Tidvis kommer du att ingå i utredningsteam och där du aktivt deltar i utredningsarbetet. I rollen kommer du arbeta i en prioriterad och händelserik verksamhet.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar att:
• Kartlägga och analysera stora mängder information rörande komplexa ekonomiska brottsupplägg, penningtvätt, lån och bedrägerier
• Analysera bolag och bolagsstrukturer
• Kartlägga ekonomiska fenomen utifrån kända sårbarhetsområden inom lokalpolisområdet
• Skriva rapporter och presentera analyser för åklagare, spanings- och förundersökningsledare
• Vid behov bistå vid exempelvis förhör med misstänkt i ärenden som rör ekonomisk brottslighetKvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik eller kriminologi alternativt motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant. Exempelvis från bank eller försäkringsbolag där du har arbetat med frågor som rör penningtvätt och/eller ekonomisk brottslighet.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av att inhämta, analysera och bereda stora datamängder från varierande datakällor
• Erfarenhet av att muntligt och skriftligt presentera komplex information på ett lättförståeligt sätt
• Mycket goda kunskaper i Excel (Arbetsprov kommer att genomföras)
Vi ser det som meriterande om du också har:
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
• Erfarenhet av redovisning, bokföring eller skatterätt
• Arbetat med utredningsarbete i brottsbekämpande verksamhet
• Erfarenhet av kryptovaluta
• Erfarenhet av att självständigt analysera misstänk penningtvätt
PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som är flexibel och orädd som motiveras av att ta dig an nya utmaningar i en föränderlig verksamhet. Arbetet mot kriminell ekonomi kräver att du har en numerisk analytisk förmåga med en fallenhet att hitta mönster och trender i komplex information. Du behöver ha en framstående problemlösningsförmåga samt ett rationellt kritiskt tänkande.
Som person är du självgående med en vana att jobba strukturerat, noggrant och målinriktat. Ditt holistiska synsätt blir en tillgång för organisationen då du kan sätta frågor i ett större perspektiv och ta hänsyn till verksamhetens bästa i dina beslut. Arbetet utförs ofta i dialog med kollegor i verksamheten vilket ställer krav på god samarbetsförmåga på olika organisatoriska nivåer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Arbetsort: Södertälje
Arbetstid: Vecokoplanerard arbetstid 5:2/ 40h/vecka
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Analytiker
Anställningsbenämning: Handläggare
Intervjuer beräknas att påbörjas i början av oktober och arbetsprov i excel kan komma att genomföras.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mail från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.
#LI-Hybrid Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275390/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
HR-konsult
Frida Ekervhén frida.ekervhen@polisen.se Jobbnummer
9488941