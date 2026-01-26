Financial Manager
Söker du en affärsnära finansroll i en internationell scale-up, där du får arbeta nära VD och ledning och ta ett tydligt ägarskap för finansiell styrning och uppföljning? Hos Nordaq får du en central roll i ett bolag med stark tillväxt, hög komplexitet och en unik premiumprodukt som används av några av världens mest exklusiva hotell och restauranger. - läs mer och ansök idag!
OM ROLLEN
Rollen som Financial Manager är en affärsnära finansfunktion med ett tydligt långsiktigt uppdrag: att säkerställa att Nordaq konsekvent styr mot sin fastställda treårsplan, både finansiellt och operativt. Detta är en nyckelroll för dig som trivs nära affären, vill arbeta internationellt och uppskattar kombinationen av strategi, analys och struktur i en snabbfotad miljö. Rollen kopplar samman den satta affärsstrategin med den operativa verkligheten genom tydlig finansiell uppföljning, analys och disciplin. Fokus ligger på att omsätta strategi till konkreta finansiella planer, följa upp utvecklingen över tid och aktivt stödja VD och styrelse i beslut som påverkar bolagets långsiktiga värdeskapande.
Detta är inte en traditionell CFO-roll. Tyngdpunkten ligger i stället på uppföljning, analys, struktur och kontroll i en global verksamhet med hög komplexitet och stark tillväxt där du rör dig sömlöst mellan det operativa och det strategiska.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret mitt på Kungsgatan i Stockholm, och du arbetar mycket nära VD, ledning och övriga centrala funktioner. Du ansvarar för att leda ekonomiteamet på plats som kommer bestå av en controller och en financial assistant. Rollen kräver tillgänglighet, snabb återkoppling och förmåga att hantera strategiska och operativa frågor parallellt.
ANSVARSOMRÅDEN
Säkerställa att bolaget styr och följer upp sin treårsplan genom tydlig finansiell analys, uppföljning och disciplin i genomförandet
Ha det övergripande ansvaret för koncernens finansiella styrning, inklusive uppföljning av intäkter, lönsamhet och kassaflöde
Ta fram kvalificerade beslutsunderlag till VD och styrelse, såsom scenario- och känslighetsanalyser, samt tidigt identifiera avvikelser, risker & möjligheter
Säkerställa kvalitetssäkrad koncernredovisning och konsolidering för Nordaqs globala dotterbolag
Följa upp och kvalitetssäkra redovisning och rapportering i olika regioner i nära dialog med regionala ekonomiansvariga, lokala bokförare och externa byråer
Säkerställa enhetliga processer, rutiner och rapporteringsstandarder globalt
Kvalitetssäkra affärsdata, avtal och intäktsflöden i Salesforce och Rootstock
Ansvara för månads- och kvartalsuppföljning samt KPI:er kopplade till treårsplanen
Ta fram långsiktiga kassaflödesprognoser och säkerställa finansiell hållbarhet i tillväxt-och investeringsplaner
Fungera som chef och bollplank till ekonomifunktionen på HQ
Föra dialog med externa lönebyråer och ansvara för rapportering av nyanställningar, avslut och sjukfrånvaro
DIN PROFIL
Vi söker dig som är en erfaren och affärsnära ekonom med stark analytisk förmåga och ett tydligt struktur- och kvalitetsfokus. Du trivs i en internationell miljö med högt tempo, korta beslutsvägar och många kontaktytor, och är van vid att arbeta nära VD och ledning. Rollen innebär nära samarbete med kollegor och partners i olika länder, vilket gör att du behöver känna dig bekväm med att kommunicera över olika kulturer och språk. Det kan även förekomma resor i rollen, bland annat till USA och Mellanöstern, vilket du ser som en naturlig och rolig del av arbetet.
Du har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativ uppföljning och är trygg i att följa upp andra, ställa krav och driva igenom struktur på ett tydligt och respektfullt sätt.
Senior erfarenhet inom controlling, FP&A eller corporate finance
Erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering
Erfarenhet från internationella bolag med flera dotterbolag och kontakt med många stakeholders
Stark systemvana och erfarenhet av att arbeta datadrivet i moderna finansiella system (ERP, CRM, BI)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från scale-up och/eller börsnoterad miljö, branscherfarenhet ifrån lyxsegment, hotell eller restaurang, erfarenhet av att arbeta mot lagerdriven verksamhet, erfarenhet av Salesforce, Rootstock och/eller molnbaserade ERP-system samt ytterligare språkkunskaper, exempelvis franska eller spanska.
OM NORDAQ
Nordaq är ett svenskt bolag grundat 2005, med huvudkontor i Stockholm. Bolaget utvecklar och säljer patenterade vattenfiltreringslösningar som möjliggör identiskt dricksvatten världen över - oavsett plats. Nordaqs kunder består främst av exklusiva hotell, Michelinrestauranger och premiumsegmentet globalt. Bolaget är idag verksamt i cirka 67 länder, och har ca 60 anställda runt om i världen varav 12 i Stockholm. Företaget befinner sig i en tydlig scale-up-fas med stark internationell närvaro och höga ambitioner för fortsatt tillväxt. Läs mer om företaget HÄR.
Kulturen på Nordaq präglas av engagemang, ansvarstagande och ett nära samarbete. Teamet är sammansvetsat och prestigelöst, med en vardag där man arbetar tätt tillsammans och trivs att umgås. Gemensamma luncher, middagar och spontana aktiviteter är en naturlig del av kulturen.
DIN ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar Nordaq med Wise Finance. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation. Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Lisa Kayser på lisa.kayser@wise.se
Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
