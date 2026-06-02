Financial Controller till fordonskund!
2026-06-02
Vi söker en Financial Controller till vår kund inom fordonsindustrin i Göteborg. Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start i augusti och sträcker sig till mars 2027.
Financial Control & Accounting (FCA) är en global finansorganisation inom Group Finance med ansvar för att säkerställa efterlevnad av finans- och skatteregler, redovisning samt finansiell rapportering för de flesta divisioner, affärsområden och koncernfunktioner Hos verksamheten. FCA ansvarar även för vårt globala leveranscenter för ekonomi (Accounting Services), som tillhandahåller högkvalitativa, processeffektiva och automatiserade ekonomitjänster. Vi är en verkligt global organisation med omkring 1 400 högt kvalificerade medarbetare i mer än 50 länder, nära integrerade med den lokala verksamheten.
I denna roll kommer du att arbeta nära chefsredovisaren för vrksamheten och samarbeta med kollegor i Polen och Indien inom leverantörsreskontra, kundreskontra och finansiell rapportering.
Tillsammans bidrar ni till att säkerställa korrekt finansiell rapportering, stödja bokslutsprocessen, genomföra analyser samt hålla er uppdaterade kring redovisningsprinciper och rapporteringskrav. Du ansvarar även för att driva arbetet med årsredovisningen för vår kund och fungerar som huvudsaklig kontaktperson och samordnare gentemot externa revisorer.
Vi erbjuder en intressant tjänst i ett team med högt kompetenta kollegor och en positiv arbetsmiljö i en spännande global organisation som ger möjligheter till både professionell och personlig utveckling.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, analytisk och detaljorienterad, med ett pragmatiskt förhållningssätt och god förmåga att prioritera. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, arbetar självständigt och levererar resultat av hög kvalitet inom givna tidsramar. Du är proaktiv, serviceinriktad och lösningsorienterad, med hög integritet och god samarbetsförmåga. Framför allt uppskattar du att dela med dig av kunskap, stötta kollegor och bidra till en positiv laganda. Du uppfyller skallkraven:
Universitetsexamen inom företagsekonomi, redovisning eller närliggande område, kombinerat med relevant erfarenhet inom redovisning.
Minst 8 års relevant arbetslivserfarenhet i en liknande roll.
Goda kunskaper i K3 och IFRS.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Erfarenhet av arbete i SAP eller liknande ERP-system.
Erfarenhet från revisionsbyrå är meriterande samt erfarenhet från arbete i ett större företag är en fördel.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
412 50 GÖTEBORG
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se
