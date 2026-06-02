Marknads- och Inköpskoordinator sökes till AB Linde Maskiner
2026-06-02
Vill du ha en roll där du får kombinera kundrelationer, offertarbete och teknik?
Vid Lindesjöns strand i det vackra Bergslagen har Linde Maskiner verkat sedan 1853. Mer än hälften av alla tunga lastvagnar som tillverkas i Europa innehåller plåtkomponenter från oss. Vi arbetar med plåt från någon millimeters tjocklek upp till 25 mm och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom laserskärning, pressning, svetsning och montering. Med lång erfarenhet, hög kompetens och modern teknik är vi en naturlig partner för det mesta som rör plåt.
Hos oss möts du av en arbetsplats som värdesätter utveckling, engagemang och en stark företagskultur. Vi arbetar utifrån våra tre värdegrundsprinciper – Vi driver, Vi samarbetar och Vi tar ansvar. Det innebär att vi ständigt utvecklar verksamheten tillsammans, tar ansvar för våra processer och visar omtanke om varandra.
Nu söker vi en engagerad och driven Marknads- och Inköpskoordinator med erfarenhet av kundorienterat arbete, offertarbete eller liknande affärsnära arbetsuppgifter. Rollen har huvudsakligt fokus på offertarbete, kundkontakter och marknadsaktiviteter, samtidigt som du ansvarar för inköp av komponenter och ytbehandlingstjänster.
Hos oss får du en varierad roll med många kontaktytor där du arbetar nära kunder, leverantörer, produktion och konstruktion för att skapa affärer och långsiktiga relationer.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
• Arbeta med offertförfrågningar, kalkylering och uppföljning av offerter.
• Vara en viktig kontaktperson mot kunder och bidra till att utveckla långsiktiga kundrelationer.
• Planera och genomföra kundbesök samt identifiera nya affärsmöjligheter.
• Delta i marknadsaktiviteter och representera företaget i kundkontakter.
• Ansvara för inköp av komponenter och ytbehandlingstjänster.
• Utveckla och underhålla relationer med leverantörer.
• Inhämta, utvärdera och förhandla offerter från leverantörer.
• Arbeta med leverantörsbedömningar och kostnadsoptimering.
• Samverka nära produktion, konstruktion och övriga funktioner för att säkerställa god leveransförmåga och kundnöjdhet.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom marknad, offertarbete, försäljning, kundservice, inköp eller annan kundorienterad verksamhet.
• Har erfarenhet av att arbeta i affärssystem och god datorvana.
• Har god administrativ förmåga och arbetar strukturerat.
• Är social, kommunikativ och trivs med att bygga långsiktiga relationer med kunder, leverantörer och kollegor.
• Har ett affärsmässigt förhållningssätt och drivs av att skapa värde för kunder och verksamheten.
• Har ett tekniskt intresse och en vilja att utveckla kunskaper inom CAD, ritningsläsning och andra verksamhetsrelaterade system.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Innehar B-körkort då resor och kundbesök ingår i tjänsten.
Meriterande
• Erfarenhet från tillverkande industri eller verkstadsindustri.
• Erfarenhet av offertarbete och kundbearbetning.
• Erfarenhet av inköp och leverantörskontakter.
• Kunskap i CAD och erfarenhet av att läsa tekniska ritningar.
Vi erbjuder
• En varierad och utvecklande roll med stort eget ansvar.
• Möjlighet att påverka och utveckla företagets marknadsarbete och kundrelationer.
• Ett nära samarbete med engagerade och kompetenta kollegor.
• En långsiktig tjänst i ett stabilt företag med anor från 1853.
• Möjlighet att utvecklas inom både teknik och affär.
• Korta beslutsvägar, hög kompetens och möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framtid.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat. För tjänster hos AB Linde Maskiner tillämpas även drogtest i samband med nyanställning.
Intresserad?
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta John Jansson, Marknadschef,
Phone: +46 581 883 57 Mobile: +46 70 249 77 82 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29
