Financial Analyst till spännande uppdrag

Vårt uppdrag:
Vi på Avanzera söker nu en Financial Analyst för ett spännande uppdrag hos ett av våra kundföretag. Här får du möjlighet att bli en nyckelperson i ett växande team som arbetar med att driva utveckling och skapa värde genom analys, planering och finansiell styrning.
I rollen rapporterar du till Director of Financial Planning & Analysis och arbetar nära affärsverksamheten för att ta fram insikter och underlag som stödjer strategiska beslut. Du kommer att arbeta brett med prognoser, rapportering och finansiell uppföljning i en dynamisk och digitalt präglad miljö.
Kunden har sitt kontor i centrala Stockholm och vi söker dig som vill arbeta heltid.
• Ansvara för den löpande prognosen av rörelsekostnader i nära samarbete med affärsområdeschefer
• Ta fram intäktsprognoser och analysera risker och möjligheter i resultaträkningen
• Bidra till likviditetsplanering genom att översätta P&L-prognoser till kassaflödesprognoser
• Underhålla långsiktiga finansiella planer och produktlönsamhetsmodeller
• Stödja budget- och planeringsprocessen
• Säkerställa korrekt aktivering av mjukvaruutvecklingskostnader
• Samarbeta med redovisningsteamet för en smidig månadsbokslutsprocess och avvikelseanalyser
• Skapa tydliga och visuellt tilltalande rapporter och dashboards för ledningen
• Främja finansiell förståelse inom produkt- och utvecklingsteamenBakgrund
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och trivs i en miljö där du får kombinera siffror, affärsförståelse och kommunikation. Du har en stark känsla för detaljer, men ser också helheten och kan omsätta analys till konkreta beslut.
Du ser gärna att du har:
• Kandidatexamen inom ekonomi, finans eller företagsekonomi
• Minst 5 års erfarenhet av finansiell analys eller arbete inom FP&A
• Mycket goda kunskaper i Excel (modellering, prognoser, dataanalys)
• Erfarenhet av SAP eller liknande ERP-system (SAP BPC är meriterande)
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skriftOm företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
