Finance & Project Controller
2025-09-01
Vill du arbeta i en bred controllerroll där du får ta stort eget ansvar? Har du bra förståelse för project controlling och succesiv vinstavräkning och brinner du för struktur och ordning och reda? Då kommer du att trivas hos oss på Scanacon och få en viktig roll med många kontakter både inom och utanför bolaget. Rollen är placerad på vårt kontor i Spånga med möjlighet till visst hybridarbete.
Om rollen
Som Finance & Project Controller arbetar du brett med allt från bokslut till projektuppföljning och styrning för vårt svenska bolag. Du rapporterar till CFO och samarbetar med reskontraansvarig på avdelningen. Rollen är bred och du har möjlighet att lägga upp ditt arbete fritt själv. Du arbetar i nära samarbete med projektledare och har många kontaktytor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Löpande redovisning
• Avstämning projektmodul, reskontror och succesiv vinstavräkning
• Upprätta moms- och skattedeklarationer
• Månads- och årsbokslut, årsredovisning
• Rapportering, analys och uppföljning av projekt
• Ansvara för betalningssäkerheter, bankgarantier, valuta- och terminssäkringar
• Ansvara för viss administration i projekten
• Ansvara för projekt- och resursplan tillsammans med projektledare
• Driva förbättringsarbete gällande affärssystemet (Microsoft Dynamics)Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
• Goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning
• Någon erfarenhet av projekt controlling för leveransprojekt
• Van användare av affärssystem och årsredovisningsprogram
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Personlighet:
Vi söker dig som är analytisk och tycker om att jobba i en bred roll med stort eget ansvar. Du är strukturerad och noggrann och van att arbeta effektivt för att på bästa sätt möta deadlines. Rollen innebär många kontaktytor så det är viktigt att du gillar att samarbeta med många medarbetare och att du har en god kommunikationsförmåga.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar Scanacon med Randstad Finance. Har du frågor om rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Mari Jehrlander, mari.jehrlander@randstad.se
. (Vänligen observera att vi inte kan ta emot ansökningar via mail.) Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Scanacon offers complete acid management solutions that help optimize finishing processes, typically pickling, etching or chemical milling. We provide a wide range of technologies and services to the steel, stainless steel, titanium, zirconium, specialty alloy and other industries around the world. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Scanacon AB Kontakt
Mari Jehrlander mari.jehrlander@randstad.se +46708468143 Jobbnummer
