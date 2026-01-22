Finance & Business Administrator
2026-01-22
ARBETSANSVAR
* Ta fram och presentera interna operativa och finansiella månads- och kvartalsrapporter
* Fungera som beslutsstöd i affärs- och ekonomiska frågor
* Utveckla modeller för uppföljning och rapportering för att förbättra den finansiella styrningen
* Stötta vid månads- och årsbokslut samt budgetarbete
* Säkerställa korrekt hantering och betalning av leverantörs- och kundfakturor
* Ha kontakt med befintliga och nya leverantörer
* Delta i och planera uppföljningsmöten med kunder och leverantörer samt säkerställa god kommunikation
* Säkerställa kvalitet och säkerhet enligt lagstiftning och kundåtaganden
* Fungera som mentor/stöd till kontraktsstöd (utan personalansvar)
DIN PROFIL
* Positiv, nyfiken och intresserad av att lära dig nya saker
* Förmåga att bygga långsiktiga och förtroendefulla relationer
* Trivs med att arbeta självständigt och fatta egna beslut
* God affärsförståelse samt starka finansiella kunskaper, inklusive förståelse för SLA:er, KPI:er och kontraktshantering
* Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
* Relevant bakgrund inom ekonomi eller företagsekonomi
* Grundläggande redovisningskunskaper krävs
* Mycket goda kunskaper i Excel
* Meriterande med kunskap inom databaser och programmering
VI ERBJUDER
* En framtidssäker anställning hos världens ledande leverantör av integrerade datacenterlösningar
* Internationell arbetsmiljö med inspirerande karriärmöjligheter över landsgränser
* Ledande utbildningar och internationellt erkända certifieringar
* Attraktiv lön med årlig löneöversyn samt förmåner såsom pensionslösning, friskvård, Benify-portal m.m.
* En kreativ arbetskultur med stort eget ansvar och hög självständighet
* Fokus på mångfald, arbetsmiljö och balans mellan arbete och privatliv
Utmärkelser i urval
* Best Data Centre Operator 2025 - Data Centre World Awards
* Commitment to Diversity and Talent Development Award 2025 - Datacloud Global Awards
* Outstanding Contribution to Skills and Training Award 2025 - DCS Awards
* TOP Company 2025 (femte året i rad på Kununu)
* Best Company for Career Growth 2024 - Wall Street Journal
* Best Places to Work 2024 - Globe St
* Best Workplace for Wellbeing - Top 100 på Indeed
ÄR DU DEN FINANCE & BUSINESS ADMINISTRATOR VI SÖKER?
Känner du igen dig i beskrivningen ovan? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
LIKA MÖJLIGHETER
CBRE är en arbetsgivare som värnar om lika möjligheter och diskriminerar inte baserat på kön, sexuell läggning, civilstånd, graviditet eller föräldraskap, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, nationalitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.
Information om användning av AI i ansökan
Vi värdesätter mänsklig interaktion för att förstå varje kandidats unika erfarenheter, kompetenser och ambitioner. Vi använder inte artificiell intelligens för att fatta rekryteringsbeslut och ber kandidater att uppge om AI har använts i ansöknings- eller intervjuprocessen.
Viktigt
Vänligen bifoga både ett CV på svenska och ett CV på engelska i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
