Finance Controller
The We Select Company AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-07-09
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, Solna
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eller i hela Sverige
RN Nordic AB befinner sig i en expansiv fas och söker nu en driven och analytisk Financial Controller som vill vara med och utveckla och stärka vår ekonomiavdelning.
Om rollen
Som Financial Controller får du en betydelsefull roll att bygga och förbättra processer samt bidra till en stark och skalbar ekonomifunktion med kvalitet, effektivitet och utveckling inom redovisning och finansiell rapportering. Du arbetar både operativt och utvecklingsorienterat i en organisation med internationell prägel och högt tempo. Vi bedriver vårt arbete på plats från kontoret i Kista där du rapporterar du till Accounting Manager.
Huvudsakliga ansvarsområden
Delta i och driva arbete inom månads-, kvartals- och årsbokslut – från förberedelse till analys och rapportering
Säkerställa korrekt, effektiv och tidsenlig finansiell rapportering
Driva förbättringsinitiativ med fokus på automatisering och processutveckling
Ansvara för intern kontroll av finansiella flöden
Säkerställa korrekt lagerredovisning
Hantera och utveckla arbete med valutasäkringar (hedging) i samarbete med Accounting Manager och CFO
Säkerställa efterlevnad av IFRS och legala rapporteringskrav
Ansvara för cash flow forecasting och löpande likviditetsplanering
Bidra till kontinuerlig utveckling av redovisningsfunktionen
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ekonomi, redovisning eller finans
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerad redovisning, controlling eller revision
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet inom redovisning och goda kunskaper i IFRS (K3 är meriterande)
Erfarenhet av arbete i ERP-system (meriterande med Dynamics 365 Business Central)
Erfarenhet från transaktionsintensiv verksamhet (t.ex. handel, logistik eller import)
Erfarenhet av lagerredovisning (meriterande)
Erfarenhet av treasury, likviditetshantering eller finansiering (meriterande)
Erfarenhet av koncernredovisning och konsolidering (meriterande)Publiceringsdatum2026-07-09Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som vi tror är:
Analytisk och lösningsorienterad – du ser samband och driver förbättringar
Initiativtagande och nyfiken – du identifierar möjligheter till utveckling
Strukturerad och ansvarstagande – du säkerställer kvalitet och leverans
Kommunikativ och samarbetsinriktad – du bygger relationer och förklarar komplexa samband på ett tydligt sätt
Affärsmässig – du förstår kopplingen mellan ekonomi och verksamhet
Vi erbjuder
En nyckelroll i en växande internationell koncern
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
Ett engagerat och prestigelöst team
Moderna lokaler i Kista med goda kommunikationer
Attraktiva anställningsvillkor, inklusive:
30 dagars semester
Flextid
Kollektivavtal och tjänstepension
FriskvårdsbidragSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via vår karriärsida. Vi arbetar med löpande urval. Vid frågor, kontakta:
Sara Sahebi, Rekryterande chef – 0766-325512
Anna Rogers, HR – 0732-005170
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar som skickats till personlig e-mail utan endast via karriär sidan med hänsyn till GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Om RN Nordic
Vi är en nordisk importör av Renault, Dacia och Alpine och ansvarar för distribution av personbilar, lätta lastbilar, reservdelar och tillbehör i Sverige, Danmark och Norge. Huvudkontoret ligger i Kista, med filialer i Danmark och Norge.
Hos RN Nordic drivs vi av ambitionen att ständigt överträffa våra egna höga standarder. Vi värdesätter engagemang, precision och utveckling i allt vi gör. Vi arbetar aktivt för en inkluderande och mångsidig arbetsplats där alla medarbetare får möjlighet att bidra och utvecklas. Vår kultur präglas av samarbete, respekt och en stark vilja att nå gemensamma mål. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.renault.se/om-oss/om-renault
Borgarfjordsgatan 18 (visa karta
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164 40 KISTA Arbetsplats
RN Nordic Kista Jobbnummer
9998736