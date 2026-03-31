Filialchef Bravida El service Eskilstuna
2026-03-31
Ditt nya jobb
I rollen som filialchef för El Service i Eskilstuna ansvarar du för att leda, utveckla och bedriva verksamheten med fokus på lönsam tillväxt. Det innebär att du arbetar målmedvetet med att utveckla både affären och våra medarbetare. Verksamheten omsätter ca 15-20 mkr och består av 13 medarbetare, varav en serviceledare och en administratör som stöttar dig i ditt dagliga arbete.
Vi har höga ambitioner och vill ta vår serviceverksamhet till nästa nivå - och i den utvecklingsresan har du en nyckelroll med stora möjligheter att påverka.
Service är en av fem filialer på vår framgångsrika el-avdelning i Eskilstuna. Tillsammans bildar ni ett starkt och engagerat ledningsteam. Du rapporterar till avdelningschefen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda, coacha och skapa engagemang bland medarbetare
• Ansvara för filialens resultat enligt budget och uppsatta mål
• Arbeta aktivt med kundbearbetning mot både nya och befintliga kunder
• Effektivisera rutiner och processer samt säkerställa att dessa följs
• Ha daglig kontakt med kunder, medarbetare, myndigheter och leverantörer
• Göra kalkyler och driva mindre projekt
• Rapportera fortlöpande till avdelningschefen
Som filialchef säkerställer du att våra kunder får den hjälp de förväntar sig - i rätt tid, med hög kvalitet och på ett professionellt sätt. Du ansvarar för att projekten planeras och utförs i rätt tid, till rätt kostnad med god lönsamhet. Du hanterar förhandlingar och ansvarar för planering i nära dialog med din serviceledare.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort engagemang och en tydlig närvaro i ditt ledarskap. Du trivs med att arbeta nära dina medarbetare och drivs av att stötta, utveckla och skapa goda förutsättningar för andra att lyckas. Du har lätt för att kommunicera och föra dialog med både kunder och kollegor, och du trivs i en roll där struktur, resultatfokus och ordning och reda är viktiga framgångsfaktorer.
Vi tror att du har:
• Erfarenhet av ledarskap och ett genuint intresse för att utveckla både medarbetare och affärer
• En god affärsmässighet
• Teknisk förståelse och erfarenhet från branschen
• Innehar B-körkort
Bravida som arbetsgivare
På Bravida är vi stolta över att leverera känslan när allt bara fungerar. Våra medarbetare har byggt förtroende hos våra kunder sedan 1922 och är hjärtat i vår organisation. Tillsammans levererar vi de mest energieffektiva tekniska lösningarna. Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för en mer hållbar framtid. Vi värdesätter mångfald och strävar efter att skapa en säker och inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och uppskattade. Din säkerhet kommer först, alltid.
Genom våra interna utbildningar erbjuder vi utvecklingsmöjligheter, och i vår starka gemenskap hjälper vi varandra att lyckas. Som en del av vårt team får du chansen att utvecklas både personligt och professionellt. Vi är stolta över att vara ett av Nordens ledande företag inom vår bransch, vilket ger oss möjlighet att erbjuda förmåner som exempelvis förmånliga pensionsavtal, friskvårdsbidrag och vidareutbildning. Läs mer om hur det är att arbeta på Bravida här.
Hur söker jag jobbet?
Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 30 april. Du skickar in ditt CV och personliga brev genom att klicka på knappen Ansök nedan.
Vi undanber oss kontakt med rekryteringsföretag i denna rekryteringsprocess
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravida Sverige AB
(org.nr 556197-4188), http://www.bravida.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Per Karlsson per.t.karlsson@bravida.se Jobbnummer
9830387