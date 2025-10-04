Fibertekniker till Eltel Networks!
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-10-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Eltel söker nu en engagerad fibertekniker som vill vara med och bygga morgondagens kommunikationsnät. Hos Eltel får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom fiberoptik och bidra till att skapa robusta och högpresterande nätverk för personer i hela landet. Du kommer först arbeta som konsult via Academic Work och gå över i anställning hos Eltel efter 6 månader!
OM TJÄNSTEN
Eltel arbetar med att planera, bygga, ansluta och underhålla kommunikationsnät. Det görs på uppdrag av operatörer, nätägare, myndigheter och statliga verk. Som ledare av utvecklingen inom infranätindustrin är Eltel stolta över att kunna skapa värde för sina kunder och för samhället i stort, genom att kombinera kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete.
Eltel söker nu en fibertekniker till sitt team för att fortsätta att bygga ut kommunikationsnätet i Sverige. Du arbetar tätt med en annan tekniker för att kunna stötta varandra i arbetet och bidra med bästa möjliga lösning för respektive projekt. Du erbjuds en stor portion av eget ansvar och samarbetar tätt med andra tekniker, projektörer och projektledare.
Denna roll är säkerhetsklassad, vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer längre fram i processen.
Du erbjuds
• En roll där du får arbeta med frihet under ansvar samtidigt som du får driva och utveckla arbetet
• En mentor under din första tid som vägleder, stöttar och lär upp
• Nya, fräscha lokaler med tillgång till både stor gemensam matsal, gym och bastu
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
• Blåsning och dragning av fiberkablar
• Installation och underhåll av fiberoptiska nätverk
• Samarbete med dragare och skarvare
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av arbete med fiberoptik, gärna som FTTH-tekniker.
• B-körkort med manuell växellåda.
• Mycket Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Flexibilitet att arbeta på andra orter vid behov och nattjobb
Det är meriterande om du har
• Certifiering för fibertekniker eller liknande.
• Erfarenhet av arbete på hög höjd och med skylift.
• Utbildning i arbete på väg.
Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi ser att du är kommunikativ och gillar att samarbeta med kollegor och personer utanför organisationen. Det är viktigt att har ett säkerhetstänk och är ordningsam för att arbeta på ett säkert och effektivt sätt.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15111842". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9540651