2026-02-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Hallå! Du där! Sök världens roligaste sommarjobb!
Går du ut nian, ettan på gymnasiet eller tvåan på gymnasiet sommaren 2026? Är du intresserad av att skapa dans och prova på att arbeta som dansare i sommar? Sök Fröjdans feriepraktik dans mellan 20 februari - 16 mars!!
Feriepraktik, Fröjdans dans 2026

Dina arbetsuppgifter
Under tre sommarveckor (v.28-30) får du som går du ut nian, ettan på gymnasiet eller tvåan på gymnasiet och intresserad av dans möjlighet att tillsammans i en grupp under ledning av professionella koreografer/handledare använda din fantasi och kreativitet för att skapa och framträda med en dansproduktion.
Nytt i år är att du kan ansöka om att vara del av feriepraktiken oavsett vart i länet du bor!
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Du som till sommaren 2026 slutar grundskolans årskurs 9 eller gymnasiets årskurs 1 eller 2.
Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann och som vill göra ditt bästa vad gäller de arbetsuppgifter som kommer att ingå i din feriepraktik. Du ska vara intresserad av att skapa dans och vilja prova på att arbeta som dansare i sommar.Så ansöker du
Maila din anmälan samt en kort text på ca en halv A4 om dig själv, din dans samt varför du vill vara en del av Fröjdans dansferiepraktik 2026 till frojdans.feriepraktikdans@gmail.com
senast 16 mars.
Audition-workshop kommer att äga rum i Örebro den 22 mars.
Love Andersson, frojdans.feriepraktikdans@gmail.com
