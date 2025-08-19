Fastighetsutvecklare - Östersund
2025-08-19
Fortifikationsverket söker fastighetsutvecklare med placering i Östersund. Har du erfarenhet av fastighetstransaktioner? Har du erfarenhet av att arbeta med storhus, skog och lantbruk eller kommersiella fastigheter? Gillar du att arbeta med förhandling? Vill du växa med oss, bidra till ett robust samhälle och stärka Sveriges försvarsförmåga, ansök redan idag!
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vi är experter på fortifikation det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga - för ett tryggt och fritt Sverige. Fortifikationsverket har en samhällsviktig uppgift och de senaste åren har Fortifikationsverkets verksamhet stadigt vuxit. Vår tillväxt fortsätter och vi hanterar omfattande förvärv och nybyggnationer samtidigt som vi rustar och lyfter vårt befintliga fastighetsbestånd.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Vi har regeringens uppdrag att se till att försvaret har väl fungerande anläggningar, mark och lokaler för sin verksamhet och vi är en viktig del av landets krisberedskap. På några få år har de säkerhets- och försvarspolitiska förutsättningarna kraftigt förändrat den nationella försvarspolitiken och det innebär att Fortifikationsverket växer. Ledningsstaben stödjer Generaldirektören genom att vara sammanhållande och samordnande av verkets olika verksamheter. Fastighetsutvecklingsenheten ingår som en av fyra enheter i ledningsstaben.
Fastighetsutvecklingsenheten ansvarar för Fortifikationsverkets samtliga fastighetstransaktioner. Detta innebär i praktiken både förvärv för nyetablering eller vid befintliga etableringar, samt även avyttring genom försäljning. Enheten svarar även för lantmäterifrågor. Enheten har 16 medarbetare och består av fastighetsutvecklare, fastighetsstrateger, verksarkitekt, investeringsledare, fastighetscontroller.
Som fastighetsutvecklare förbereder och genomför du förvärv och försäljning av fast och lös egendom. Våra fastighetsutvecklare ansvarar för olika geografiska områden och i den här tjänsten kommer du ansvara för uppdrag i Nedre Norrland. I rollen ingår kund- och myndighetskontakter samt förhandlingar med fastighetsägare vid såväl transaktioner som införhyrningar. Tjänsten innebär många kontakter internt inom Fortifikationsverket och med Försvarsmakten och andra partners. Vidare ingår ansvar för projektens ekonomi och redovisning. Tjänsten innebär resor över hela ansvarsområdet.Publiceringsdatum2025-08-19Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsutbildning med inriktning juridik, lantmäteri eller skog & lantbruk, eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet från fastighetsbranschen och minst tre års erfarenhet av fastighetstransaktioner. För tjänsten krävs också att du har erfarenhet av lantmäterifrågor. Du har goda kunskaper inom fastighetsjuridik samt förhandlingsvana. Affärsmässighet är genomgående viktigt i tjänsten.
Du har god vana vid administrativa IT-system samt goda kunskaper i svenska och engelska. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har fastighetsjuridiska studier på universitetsnivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av transaktioner inom skog och lantbruk eller kommersiella fastigheter. Det är också till din fördel om du har dokumenterat intresse för totalförsvarsfrågor, ett kontaktnät inom fastighetsbranschen och kännedom om fastighetsmarknaden i området.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss och vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker en engagerad och erfaren individ som har hög säkerhetsmedvetenhet. Vi söker dig som är resultatorienterad och sätter upp höga mål för dig själv och arbetar hårt och ambitiöst för att nå dessa mål. Du är duktig på att skapa och upprätthålla relationer och är kreativ i ditt sätt att hitta nya lösningar. Vidare hanterar du stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Arbetet förutsätter att du har förmåga att självständigt driva frågor och uppdrag samt att aktivt följa utvecklingen inom området. Vi behöver dig som har hög integritet och gott omdöme samt en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1200 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, sköter driften och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och ta del av bra förmåner. Vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas. Anställningens placeringsort är Östersund där vi har ett lokalkontor i starkt tillväxt eller annan ort enligt överenskommelse. Svenskt medborgarskap är ett krav, eftersom anställningar vid Fortifikationsverket är säkerhetsklassade. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, har du skyddade personuppgifter kontaktar du den rekryteringsspecialist som finns namngiven så får du hjälp med att skicka in din ansökan. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 25 september 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Karl-Martin Svärd, 010-44 44 844 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
