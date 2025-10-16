Fastighetstekniker till Lysekil!
2025-10-16
Vår klient, en viktig aktör inom samhällsnyttiga tjänster, söker en driven fastighetstekniker till Lysekils kommun. Här får du chansen att bygga upp din egen roll i ett litet team och arbeta med att utveckla underhållsplaner för viktiga fastigheter.
OM TJÄNSTEN
Som Fastighetstekniker kommer du att arbeta med varierande uppgifter i vår klients fastighetsbestånd inom Lysekils kommun. Du blir en nyckelperson i teamet med ett särskilt fokus på VVS-frågor, styrning och ventilation, och får möjlighet att utveckla och implementera underhållsplaner. Rollen innebär både självständigt arbete och samarbete för att säkerställa fastigheternas optimala funktion.
Som en del av vår rekryteringsprocess kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma en ny fastighetsavdelning där din kompetens inom VVS är central. Du får stor frihet att bygga upp din roll, arbeta i ett stöttande team med god laganda och bidra till samhällsviktiga funktioner.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Denna roll omfattar dagligt underhåll, tillsyn och tekniskt arbete inom fastighetsförvaltning, med ett särskilt fokus på VVS, ventilation och styrteknik. Du kommer att ansvara för att fastigheterna fungerar optimalt och bidra till att utveckla långsiktiga underhållsstrategier. Beredskap kan ingå i tjänsten. Några exempel på arbetsuppgifter:
• Arbeta med ventilationssystem
• Hantera styrning och övervakning av fastighetssystem
• Bidra med VVS-kompetens i teamet
• Utföra allmänt fastighetsunderhåll
• Utveckla och implementera underhållsplaner för fastigheter
• Säkerställa fastigheternas optimala funktion
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning inom VVS eller motsvarande arbetslivserfarenhet som fastighetstekniker
• Har kunskap om styrning och övervakning av fastighetssystem
• Obehindrade kunskaper i svenska, i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av säkerhetssystem som larm, bevakning och lås
• Truckkort
• Erfarenhet av el och energioptimering
• Utbildning i heta arbeten eller brandskyddsarbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
