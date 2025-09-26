Fastighetstekniker Storstockholm
Vi samarbetar med flera välkända och etablerade kunder som har ett stort behov av serviceinriktade, engagerade och driva fastighetstekniker. Våra kunder kombinerar teknisk expertis med hög servicegrad och långsiktiga relationer, vilket skapar en trygg och utvecklande arbetsmiljö. Som fastighetstekniker blir du en del av en professionell organisation där teknikintresse, problemlösning och samarbete står i centrum, och där du ges goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Vad vi erbjuder
En stimulerande och varierad roll med ansvar för drift och underhåll av fastigheter
Möjlighet att arbeta med både tekniska installationer, el och mekanik
Ett företag med stark framåtanda och investeringar i modern teknik
Kollegor med hög kompetens och nära samarbete i team
En arbetsplats där din insats gör skillnad för både fastighetens drift och utveckling
Vad tjänsten innebär
Som fastighetstekniker har du en central roll i att säkerställa fastighetens drift och funktion. Arbetet är mångsidigt och innebär både akuta insatser och förebyggande underhåll, där du kombinerar felsökning inom teknik, el och mekanik med praktiskt arbete.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Felsökning, underhåll och enklare installationer i fastigheter
Tekniskt underhåll av värme, ventilation, el och vatten/avlopp
Akut service och förebyggande åtgärder för att säkerställa drift och säkerhet
Samarbete i team, men även självständigt ansvar för vissa uppgifter
Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Vem vi söker
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet och ett genuint intresse för teknik och fastighetsdrift. Du är en lagspelare som trivs i en varierad miljö, där både snabba beslut och långsiktigt, strukturerat arbete behövs. Du tycker om att ge exceptionell service, ser möjligheter och vill hitta lösningar på problem.
Vi tror att du har:
Minst 1 års erfarenhet som fastighetstekniker eller i liknande tekniskt arbete
Praktisk erfarenhet av underhåll och felsökning i fastigheter
Grundläggande kunskaper inom el, VVS, ventilation och mekanik
En strukturerad och lösningsorienterad inställning, med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor Så ansöker du
Vill du bli en del av ett teknikdrivet företag och arbeta i en bred och utvecklande roll inom fastighetsunderhåll? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Matilda Dahlin.
Om 2Complete
Som konsult hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal, vilket ger avtalsenliga villkor gällande semester, pension, lön och friskvårdsbidrag. Vi är din partner i arbetslivet och ser till att rollen och arbetsplatsen matchar dina kompetenser och utvecklingsmöjligheter. 2Complete är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och utnämnt till Gasellföretag 2022. Så ansöker du
