Fastighetstekniker, inriktning snickeri
2026-01-30
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Fastighetsservice sjukvård
Fastighetsservice sjukvård ansvarar för drift, tillsyn och skötsel av delar av Regionens byggnadsbestånd, däribland Visby lasarettsområdet och Korpenområdet.
Vår verksamhet har en central roll i att säkerställa trygga, funktionella och driftsäkra vårdmiljöer för både patienter och personal.
Vi är idag ett team bestående av två arbetsledare och femton fastighetstekniker med bred teknisk kompetens inom flera fastighetstekniska områden. För att upprätthålla hög tillgänglighet och driftsäkerhet har båda områdena beredskap dygnet runt (24/7).
Utöver löpande drift och underhåll utför enheten även mindre kompletteringsarbeten inom bygg, el och VVS, samt andra uppdrag kopplade till fastighetsförvaltning och verksamhetsstöd.
Vi söker nu en fastighetstekniker med inriktning snickeri. Tjänsten är i första hand placerad på Visby lasarettet, men arbete kan även förekomma på Korpenområdet utifrån verksamhetens behov.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med drift, tillsyn, skötsel, underhåll, reparationer och anpassningar av lokaler i en tekniskt komplex och samhällsviktig miljö. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor, arbetsledare och verksamheter inom vården, där kvalitet, säkerhet och service är centrala delar av uppdraget.
Området innefattar tekniskt komplexa fastighetstekniska anläggningar som ställer höga krav på kvalitet, säkerhet och driftsäkerhet. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheter där det finns krav på robust och kontinuerlig fastighetsdrift utan avbrott.
Du har daglig kontakt med både personal och patienter, vilket ställer krav på att du har god kommunikativ förmåga, är serviceinriktad och hanterar arbetsuppgifter och situationer på ett professionellt och respektfullt sätt.
Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten i enlighet med verksamhetens behov och gällande avtal.
Vem är du?
Vi ser att du som söker har dokumenterad erfarenhet som snickare. B-körkort krävs för tjänsten.
Vi ser det som meriterande om du även har utbildning inom fastighetsteknik, drift eller motsvarande, eller erfarenhet av arbete med fastighetstekniska system och fastighetsdrift. Du har dokumenterad erfarenhet av ovan beskrivna eller likvärdiga arbetsuppgifter.
Du har god datorvana och administrativ förmåga, då all rapportering sker digitalt. Du behärskar det svenska språket väl, i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar samhällsbyggnadsprocess som möter våra boendes, företagares och besökares behov i dag och i framtiden. Vi ansvarar för bland annat fysisk planering, byggande och förvaltning av byggnader, infrastruktur och parker.
För att lyckas i vårt uppdrag är samverkan, service och kvalitet centrala begrepp. Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar samhällsutveckling - tillsammans!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
