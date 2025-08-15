Fastighetstekniker Gävleborg
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Gävle Visa alla fastighetsskötarjobb i Gävle
2025-08-15
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Gävle
, Falun
, Sala
, Hudiksvall
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Fastighetstekniker
Har du bakgrund som fastighetstekniker, låssmed eller dörrinstallatör och vill ta nästa steg i din karriär? Ta då chansen att arbeta som Fastighetstekniker i ett internationellt företag! Här får du chansen att jobba i en bred roll. Sök tjänsten idag då urval sker löpande!
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence) som genomsyrar allt vårt arbete och det är viktigt för oss att Du som medarbetare delar dessa värderingar med oss.
CBRE befinner sig i en expansiv tillväxtfas och nu söker vi ytterligare en Fastighetstekniker till en av våra kunder med verksamhet i Gävle/Valbo/Sandviken. Vi erbjuder ett variationsrikt arbete med stort ansvar och engagerade kollegor. Du arbetar i ett team hos en av våra kunder och ser till att de får den bästa möjliga service. Resor i tjänst kan förekomma.
Som Fastighetsteknikers är din roll att säkerställa en väl fungerande leverans, genom att utföra service och underhåll enligt kontraktet. Rollen ställer stort krav på att arbeta självständigt men även i team och kunna arbetsleda andra. Du arbetar proaktivt och hanterar felanmälningar. I din roll som Fastighetstekniker kommer du även arbeta med mindre projekt och i vissa arbeten tillsammans med kunden och underleverantör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Service och underhåll på kunds fastigheter och vissa fastighetstekniska system.
* Service och reparationer av dörrar och dörrautomatik. Felavhjälpning av automatiska grindar, bommar, portar, lastbryggor etc.
* Viss yttre skötsel förekommer beroende på årstid.
* Säkerställa att arbetsuppgiften utförs enligt framtagna processer och rutiner i enlighet med CBREs Miljö-, hälso- och säkerhetspolicy.
* Assistera underleverantörer i riskanalyser för arbeten som involverar fastigheten.
* Säkerställa att arbetet uppfyller alla myndighetskrav, lokala krav, kvalitetsnormer, hållbarhet och energieffektivitet.
* Beräkna arbetstid och materialkostnad för arbetsorder samt följa upp att arbetsuppgiften är utförd och rapporterad på ett korrekt sätt.
* Kontinuerligt förbättra leveransen av arbetsuppdraget genom att ta emot feedback från drifttekniker, tekniker, handledare, teamledare, produktionsledare, ingenjörer, produktionsplanerare samt interna och externa kunder.
Vi söker dig som är/har:
* Flerårig erfarenhet av fastighetsskötsel och fastighetsdrift
* Tidigare erfarenhet som tex dörrinstallatör, låssmed eller liknande är meriterande.
* Kunskaper om tekniska installationer som avser fastighetsdrift och skötsel.
* Goda kunskaper i Windows Officepaket.
* B-körkort.
* Erfarenhet att driva projekt.
* Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt.
* Serviceminded, utåtriktad och prestigelös.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Under 2023 har vi på CBRE, stolt lyckats placera oss på plats 135 på FORTUNE 500-listan och behållit vår position som FORTUNE:s mest beundrade fastighetsbolag under de senaste fem åren. Dessutom uppmärksammades vi av Forbes 2022 för vårt engagemang för mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen, och rankades som det fjärde mest hållbara företaget av BARRON'S, medan Bloomberg lyfte fram oss i sitt jämställdhetsindex fjärde året i rad.Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är du varmt välkommen med din ansökan.
Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tjänsten är heltid, och med placering i Gävle/Valbo/Sandviken.
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 105 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster över hela världen och omsatte 2023 över 30 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom fastighetsservice, projekt och rådgivning. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "202678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Kontakt
Dilan Gul Dilan.Gul@cbre.com Jobbnummer
9460988