Grönsaksplockare utomhus
Bevervik Sunnerud, Cecilia / Skogsjobb / Linköping Visa alla skogsjobb i Linköping
2026-07-28
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Säsongsjobb 2026
Vi söker grönsaksplockare till Sunnegården grönsaker för perioden augusti-oktober/november 2026
Vår odling finns utanför Mantorp där vi odlar 45 olika sorters grönsaker. Arbetsuppgifterna består av skörd, handplockning och paketering av grönsaker.
Det är ett tufft fysiskt jobb som kräver ett högt tempo. Allt arbete sker utomhus, oavsett väder och vind. Vi söker dig som är noggrann, verkligen gillar att vara utomhus och är fysiskt stark/uthållig.
Det är meriterande om du har intresse av växtodling och traktorvana, men det är inget krav.
DU BEHÖVER KUNNA TRANSPORTERA DIG TILL OSS MED EGEN BIL!
Du ansöker genom att mejla till oss på sunnegardengronsaker@gmail.com
där du kort berättar om dig själv, dina kontaktuppgifter och varför just du skulle passa som grönsaksplockare!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi kan inte erbjuda boende och vi undanber oss rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11
E-post: sunnegardengronsaker@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bevervik Sunnerud, Cecilia
, http://sunnegarden-gronsaker.se
Spärringe Sunnegården 1 (visa karta
)
583 91 VIKINGSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunnegården grönsaker Jobbnummer
10014061